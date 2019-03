Gli Spurs di Belinelli a un passo dai playoff

Risultati NBA – Harden e Atetokounmpo show - Gli Spurs vincono nella serata magica dedicata a Ginobili : Una nottata magica tra splendidi omaggi e spettacolo in campo: tutti i Risultati delle partite di NBA In attesa dei playoff, l’NBA non si smentisce mai e regala emozioni uniche e spettacolo mozzafiato. Una giornata ricca di sfide, che di certo non ha lasciato insoddisfatti i tifosi. Ad aprire le danze è stato il match tra Detroit Pistons ed Orlando Magic, con i padroni di casa ad avere la meglio sui rivali per 115-98, trascinati dai ...

Basket - festa speciale per Manu Ginobili : il San Antonio Spurs ritira la sua maGlia numero 20 : Sette mesi dopo il ritiro Manu Ginobili non si fa dimenticare. Il campione argentino con la cittadinanza italiana ha fatto ancora emozionare il pubblico del San Antonio Spurs e il mondo con la festa per il ritiro della sua maglia, la numero 20. Durante una notte speciale per la squadra Nba dove ha militato negli ultimi sedici anni della carriera. Basket, migliaia di fan per ...

NBA 2019 - i risultati della notte (27 marzo). Bucks battono Rockets - ok i Clippers di un ottimo Gallinari - ko al supplementare Gli Spurs di Belinelli : Dieci partite si sono giocate in questa lunga notte NBA, con diverse sfide di un certo interesse e in particolare l’incontro tra i due maggiori candidati al titolo di MVP della regular season: James Harden e Giannis Antetokounmpo. In verità, entrambi non hanno particolarmente brillato, ma ha vinto la stella dei Milwaukee Bucks su quella degli Houston Rockets: nel 108-94, però, oltre ai 19 punti e 14 rimbalzi del greco contano assai i 23 di ...

Tottenham - inaugurato il nuovo stadio : l'U-18 in campo nella casa deGli Spurs. FOTO : La squadra di Pochettino debutterà nel nuovo impianto il prossimo 3 aprile contro il Crystal Palace, tuttavia gli Spurs hanno già inaugurato il Tottenham Hotspur Stadium in occasione della sfida tra l'...

NBA - James Harden da leggenda : 61 punti e successo contro Gli Spurs : Houston Rockets-San Antonio Spurs 111-105 Dopo essersi goduto i 61 punti del suo James Harden, ennesimo apice di una regular season irripetibile, Mike D'Antoni ha dovuto rispondere alla più complicata ...

NBA – L’omaggio fantastico deGli Spurs a Dwyane Wade : regalate le maglie di Duncan - Parker e Ginobili [VIDEO] : I San Antonio Spurs hanno omaggiato Dwyane Wade nell’ultima sfida all’AT&T Center: regalate le maglie di Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili Ultima partita all’AT&T Center di San Antonio per Dwyane Wade. La stella di Miami, nella notte, ha aiutato a battere gli Spurs firmando 11 punti. La leggendaria carriera di ‘The Flash’, che terminerà in estate, è stata omaggiata dai San Antonio Spurs, tramite ...

Nba : Milwaukee cade a Cleveland - aGli Spurs non bastano 17 punti di Belinelli : Nelle gare della notte Nba , Milwaukee cade a Cleveland 107-102: i Bucks, senza Giannis Antetokounmp o , tengono il primato a Est. Si ferma la corsa di San Antonio : dopo nove vittorie di fila, arriva ...

NBA : Miami ferma la corsa deGli Spurs - 17 punti per Marco Belinelli : San Antonio Spurs-Miami Heat 105-110 Non poteva esserci finale migliore per Dwyane Wade nell'eterna sfida con i San Antonio Spurs; l'avversario più insidioso, stimolante e da rispettare con cui il n°3 ...

NBA - San Antonio-Golden State 111-105 : cadono anche Gli Warriors - Spurs 9 vittorie in fila : San Antonio Spurs-Golden State Warriors 111-105 Neanche il ritorno in campo di Kevin Durant è in grado di fermare questi San Antonio Spurs. L'arrivo in città dei campioni in carica dei Golden State ...

Risultati NBA – Super Spurs - Gli Warriors si arrendono : Thunder ko senza Westbrook - colpo Nuggets a Boston : De Rozan trascina gli Spurs al successo sugli Warriors, Thunder ko in casa contro Miami, vittoria Nuggets in trasferta a Boston: i Risultati dei match NBA della notte Notte NBA ricca di emozioni e verdetti importanti quella appena trascorsa. Se ci fosse bisogno di una conferma, i San Antonio Spurs sono più vivi che mai. La banda di coach Popovich, nonostante un brutto inizio di stagione, si è ripresa alla grande, blindando il piazzamento ...

Nba - Belinelli lancia Gli Spurs - volano Bucks e Nuggets : Nba, regular agli sgoccioli: ultimi treni per i playoff. I Bucks hanno battuto in trasferta i Pelicans per 130-113 e hanno ormai messo le mani sulla prima testa di serie nella Eastern Conference. A ...

NBA - out Gallinari e Clippers ko. Belinelli e Gli Spurs fanno sei di fila : ROMA - Nella notte NBA non scende in campo Danilo Gallinari e i Los Angeles Clippers crollano in casa contro i Portland Trail Blazers . Sorridono, invece, i San Antonio Spurs e Marco Belinelli , che ...

Risultati NBA – Gli Spurs vedono i playoff - Golden State ko contro Phoenix : i Warriors perdono Durant per infortunio : Golden State incassa la sconfitta contro Phoenix e perde per infortunio Kevin Durant: ko anche Bucks, Mavericks e Pelicans Nella notte italiana oltreoceano si è consumato un altro capitolo della regoular season NBA. Tanti i match disputati in vista dei playoff, tra cui spicca quello tra Warriors e Suns. Golden State viene sconfitta miseramente da Phoenix in casa, facendosi rimontare ben 16 punti e perdendo a metà del quarto quarto Kevin ...