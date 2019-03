Elena Santarelli non molla | su Instagram messaggio di speranza col figlio e il Papa

dilei

(Di venerdì 29 marzo 2019)non smette di lottare e sulancia undi, postando una foto che la ritrae con ilGiacomo e ilLa showgirl ormai da tempo sta combattendo una dura battaglia contro il cancro. Era il novembre del 2017 quando, coraggiosamente, ha deciso di raccontare sula malattia del. A spingerla a fare degli esami e approfondimenti sul piccolo Jack il suo istinto di mamma, poi la diagnosi, il dolore e la voglia di superare questo momento difficile. Sono trascorsi diversi mesi da quel post in cui laconfessava come il mondo le fosse crollato addosso.Nonostante le difficoltà e la paura però la showgirl non ha mai perso laed è diventata un esempio per tante mamme che, proprio come lei, lottano e stanno accanto ai figli malati di tumore. Giacomo, nato dall’amore per Bernardo Corradi, è ancora in ...

