Cohen | Axa | | così le assicurazioni saranno in prima linea nelle città del futuro

notizie.tiscali

(Di venerdì 29 marzo 2019) Milano, 29 mar., AdnKronos, - Leinnell'accompagnare lein quelche le vede 'più intelligenti', ma anche più vulnerabili. Questo in sintesi lo scenario ...

fisco24_info : Assicurazioni: Cohen (Axa), così saranno in prima linea nelle città del futuro : - Le_Valentinois7 : New post: 'Assicurazioni: Cohen (Axa), così saranno in prima linea nelle città del futuro ' - Ale_Ari_ : RT @AXAItalia: Patrick Cohen, CEO di #AXA Italia sulle #cittàdelfuturo: nel 2050, 70% della popolazione mondiale vivrà in città che coprono… -