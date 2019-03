Terremoto Marche oggi | numero scosse e scala Richter Le previsioni

termometropolitico

(Di giovedì 28 marzo 2019). LeSciame sismico in corso nellegiovedì 28 marzo 2019. Due lepiù forti, avvenute tra le ore 10 e le ore 11. Alcuni testimoni hanno subito segnalato sui social, Facebook e Twitter in primis, di aver avvertito le. Alcuni hanno anche affermato di aver sentito dei forti boati prima dei terremoti.giovedì 28 marzo 2019: lepiù forti Come scritto in precedenza, sono state due lepiù forti, rilevate anche dall’INGV e comunicate via Twitter.DATI #RIVISTI #ML 3.6 ore 10:55 IT del 28-03-2019, Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) Prof=8Km #INGV 21941381 https://t.co/ckNjxMuUEN— INGVterremoti (@INGVterremoti) March 28, 2019 La prima si è verificata alle ore 10.22 con epicentro sulla Costa Marchigiana Picena (Ascoli ...

