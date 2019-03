Calciatore di serie A colpito da influenza suina - L’esperto : “Non è una patologia banale - in Italia ha fatto 90 morti in dieci anni” : Il centrocampista del Napoli Fabián Ruiz è stato dimesso ieri mattina dall’ospedale universitario Sanitas La Moraleja dove era stato ricoverato sotto la supervisione dei medici della nazionale spagnola. Il giocatore era stato ricoverato a causa di una febbre alta e problemi respiratori causati dall’influenza. Lo staff medico del Napoli – in base a quanto riferisce la stampa spagnola – è stato tenuto costantemente ...

Clima - L’esperto : “Non c’è nessuna emergenza - periodo eccezionalmente stabile. I seguaci di Greta sono tutti gretini” : Il Professor Franco Battaglia, docente di chimica fisica all’Università di Modena, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. In riferimento all’emergenza Climatica Battaglia ha spiegato: “Già 20 anni fa scrivevo che questa storia del riscaldamento globale è una colossale ‘Gretinata’ –ha affermato ...

Salute - L’esperto : quando smartphone e stress rubano il sonno - l’omeopatia può essere d’aiuto : l’omeopatia viene in aiuto della vita moderna, sempre più ladra di sonno. Ritmi frenetici, stati ansiosi e situazioni di stress, ma anche nuove tecnologie, primi fra tutti tablet e smartphone ai quali siamo sempre connessi sono, insieme a una serie di patologie e di cattive abitudini di vita, fra le principali cause dell’insonnia, un disturbo in costante aumento, dai numeri allarmanti: 12 milioni di italiani colpiti, di cui 4 milioni in ...

Brexit - L’esperto : “Qualsiasi decisione politica ci sarà - l’Italia soffrirà di riflesso” : “l’Italia è il paese economicamente meno in salute in Europa e soffrirà di riflesso di qualsiasi decisione politica scomposta che potrebbe emergere con riferimento alla Brexit. Ma, al di là di impatti di breve termine, non prevedo conseguenze significative per noi. Certo, per quelle imprese italiane, ad esempio banche, che hanno aperto attività a Londra vedendo il mercato inglese come un’opportunità, probabilmente diventerà più difficile ...

Clima - L’esperto : “dobbiamo prepararci ad altre tempeste come ‘Vaia’ di ottobre 2018 sulle Alpi” : “Dobbiamo essere preparati ad affrontare altri eventi meteorologici estremi come la tempesta Vaia che ha flagellato le montagne del nord-est: per capire quando e perche’ si sviluppano, pero’, servono piu’ risorse per fare ricerca, mentre in Italia in questo momento si sta disinvestendo e l’agenzia meteorologica nazionale Italia Meteo e’ ferma“. A lanciare l’allerta e’ Dino Zardi, fisico ...

Sesso tra insegnante e allievo - L’esperto : «La responsabilità è solo dell’adulto» : Non si trattava della fantasia di un ragazzino. La relazione con l’insegnante di inglese, che lo studente quindicenne (all’epoca dei fatti tredicenne) di Prato aveva confessato ai genitori, era realtà. L’ha confermato il test del Dna sul bambino che, cinque mesi fa, la donna, operatrice sanitaria di 35 anni, ha dato alla luce: il piccolo è il figlio biologico del ragazzo a cui lei, amica di famiglia, impartiva ripetizioni. La donna, che è ...

Disastro Ethiopian - L’esperto dell’Aeronautica : “Non è stato un errore umano” : L'ex generale dell'Aeronautica Militare Giuseppe Lenzi non ha molti dubbi. Non è stato un errore umano : "Un aereo con un anno e qualche mese di vita, non cade per errore umano. Un aereo di quella generazione, prosegue Lenzi, non può cadere per un errore di pilotaggio, è molto probabile, come tutti abbiamo letto, che si sia creato un problema di interferenze negli apparati molto sofisticati dei computer di bordo, al 99% è questo. C'è ...

Sanità - L’esperto cita Allen : “Contro l’Alzheimer meglio ricchi che poveri” : In uno dei suoi celebri nonsense Woody Allen dice che “è meglio essere ricchi che poveri, se non altro per ragioni economiche“. In realtà, denuncia Marco Trabucchi, presidente dell’Associazione italiana di psicogeriatria, riprendendo idealmente le parole del regista, è meglio anche per motivi sanitari. Soprattutto quando si deve resistere o ci si trova a combattere una malattia come l’Alzheimer. “La povertà incide ...

Davide Citarella - giovane atleta delle Fiamme Oro morto nel sonno. L’esperto : “prevenzione cardiovascolare troppo sottovalutata” : Dopo la morte del giovane atleta delle Fiamme Oro di Padova, Davide Citarella, il Prof. Michele Gulizia, Presidente della Fondazione per il Tuo cuore Onlus e Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia Ospedale “Garibaldi-Nesima, ha dichiarato che “Questi tragici eventi devono fare accendere con potenza i riflettori dell’opinione pubblica e dei gestori della sanità sulla necessità di una prevenzione cardiovascolare efficace, precoce e senza ...

La dieta chetogenica : oltre a far dimagrire tiene a bada il diabete e lontani i tumori - ecco i consigli delL’esperto : La dieta chetogenica è una della più efficaci in un’ottica di perdita di peso, ma non solo: si tratta di un regime alimentare che, come provato ormai da numerosi studi, giova maggiormente alla nostra salute. Come spiega il dott. Vincenzo Liguori, biologo nutrizionista, attraverso la propria pagina Facebook: “La dieta chetogenica è un tipo di alimentazione, forse la più studiata degli ultimi tempi, che nasce quasi 100 anni fa a scopo ...

Tiroide - 5 segreti delL’esperto per mantenerla in salute : Sono ben sei i milioni di persone che, in Italia, sono affetti da disturbi alla Tiroide. Disturbi che colpiscono in prevalenza le donne: ben il 10% della popolazione di sesso femminile ha la probabilità di essere affetta da tali patologie, soprattutto dopo una gravidanza. Ecco dunque che, sapere come prendersi cura della propria Tiroide, è fondamentale. A spiegare come tenerla in salute è Claudio Basella, Professore Associato di Chirurgia e ...

Tav - bocciata anche versione “mini” che piace alla Lega. L’esperto Ramella : “Risparmi 1 - 7 miliardi - ma vai sotto di 6” : Almeno facciamo la “mini”, sarà il refrain dei prossimi giorni. Appena calato il polverone attorno all’analisi costi-benedici anticipata dal Fatto la Lega riprenderà a marciare verso una soluzione salva-Tav. Il Carroccio è fermo all’idea di rivedere il progetto per ridurne costi senza però archiviarlo del tutto, come vorrebbero i Cinque Stelle. In sostanza si tratterebbe di realizzare solo il tunnel di base al confine tra Italia e Francia, ...