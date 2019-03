Italia bersagliata dai virus con riscatto nel 2018 | quest’anno il flagello saranno gli

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019) Gli esperti di cybersicurezza di TrendMicro fanno il punto sulle minacce informatiche che hanno colpito l’neled evidenziano come la Penisola sia in controtendenza rispetto alla maggior parte dei Paesi presi in considerazione. Lo scorso anno l’è stato il Paese europeo più colpito dai ransomware, ossia iinformatici che rendono inaccessibili i dati del sistema infettato, fino al pagamento di unA livello globale si è assistito a una diminuzione dei ransomware del 91% rispetto al 2017; il Belpaese è stato colpito dal 12,92% dei ransomware circolati in tutta Europa. Siamo comunque andati meglio di Stati Uniti, Brasile, India, Vietnam, Messico, Turchia, Indonesia, Cina, Bangladesh, classificati nelle prime 9 posizioni della top 10 globale (decima l’, appunto).Foto: DepositphotosCome si colpisce un computer con un ...

