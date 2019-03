Il concetto di età potrebbe cambiare completamente | se ne discute in un convegno a Roma

Blastingnews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Questi giorni è in corso ail 36esimo Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI). Quest’anno gli organizzatori hanno scelto un titolo eloquente: "Età biologica, età anagrafica”. Obiettivo è far passare il messaggio che l’età biologica di una persona non è definita dalla sua data di nascita ma può essere inferiore o anche superiore. Tutto dipende dallo stile di vita.La scienza e l’anagrafe Le più avanzate conoscenze scientifiche consentono di andare a valutare l’età biologica di ognuno di noi. Si tratta di dati basati sulla valutazione del massimo consumo di ossigeno (VO2max). Un altro indicatore la nostra età biologica è la lunghezza dei telomeri, ne avevamo parlato già lo scorso anno.Si tratta di sequenze terminali del nostro DNA che non partecipano alla codifica delle proteine ma sono un timer della vita cellulare. Ogni volta che una cellula si ...

