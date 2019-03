Cane abbandonato senza acqua e cibo | Comune di Milano ottiene risarcimento

Cane abbandonato - risarcito Comune : MILANO, 28 MAR - E' stato prima ammesso come parte civile e poi il Comune di Milano ha ottenuto un risarcimento, a carico del condannato, come "ente titolare di pubbliche funzioni in materia di ...

Cane abbandonato - risarcito Comune : ANSA, - MILANO, 28 MAR - E' stato prima ammesso come parte civile e poi il Comune di Milano ha ottenuto un risarcimento, a carico del condannato, come "ente titolare di pubbliche funzioni in materia ...

Lecce - cucciolo di Cane chiuso in un sacchetto e abbandonato tra i rifiuti perché malato : salvato da un passante : E' accaduto a Torre Rinalda. "Non ci sono parole per un gesto schifoso come questo speriamo solo che guarisca e trovi l'amore di un essere umano che sappia invece proteggerlo ed amarlo come merita"

Abbandonato perché troppo vecchio - il Cane Maddison ritrova una casa a 17 anni : Qualcuno aveva pensato di disfarsene perché troppo vecchio, ma quando dal canile hanno condiviso sui social la sua storia, in poco tempo il cane Maddison ha trovato una nuova casa e una nuova famiglia.Continua a leggere

Roma : ritrovato Cane abbandonato un anno fa - padrona denunciata da Oipa : Roma – “Una storia che ha del paradossale, quella emersa a seguito di uno dei tanti controlli di routine da parte del nucleo delle guardie zoofile dell’Oipa di Roma: circa un anno fa la piccola meticcia Trilly e’ stata trovata da una signora nella zona dei Castelli Romani, mentre vagava in cerca di cibo tra i cassonetti dell’immondizia, magra e disorientata. Dopo qualche giorno Trilly si era infilata proprio nel ...

Cane abbandonato adottato da Polstrada : Una pattuglia trova un Cane, una femmina di Pointer, abbandonata sull'autostrada A29. Soccorsa è stata adottata dalla Polstrada di Trapani.

Il padre del bimbo abbandonato a Carmagnola : "Portatemelo - non è un Cane" : La madre lo aveva mandato via spiegando che per lui non c'era più posto in roulotte, ma l'uomo non ci sta.

Bimbo di 8 anni abbandonato in strada dalla mamma - il padre : 'Portatemelo - non è un Cane' : La storia del Bimbo di 8 anni , ha commosso l'intero paese e a Mattino Cinque il papà ha raccontato la sua versione dei fatti su quanto accaduto. L'uomo ha dichiarato che avrebbe detto alla ex di ...

Bimbo abbandonato in strada dalla mamma - il padre : “Riportatemelo - non è un Cane” : La madre, di origini bosniache, lo aveva mandato via dalla roulotte dove viveva in un campo rom di Carmagnola, spiegando che per lui non c'era più posto. A trovarlo erano stati i vigili mentre vagava da solo per strada. Per il piccolo sono arrivate tantissime richieste di adozione.Continua a leggere