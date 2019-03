Alessia Marcuzzi difesa da Maurizio Costanzo | “È coraggiosa”

Maurizio Costanzo difende Alessia Marcuzzi sul caso Fogli : “Da applaudire” : Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi presa di mira sui social dopo il caso Fogli Alessia Marcuzzi ha chiesto scusa in diretta nazionale a Riccardo Fogli per ciò che era successo con Corona. Ma al pubblico dell’Isola dei famosi non è bastato. Molti infatti ancora oggi continuano a criticarla pesantemente e non mancano gli insulti, per […] L'articolo Maurizio Costanzo difende Alessia Marcuzzi sul caso Fogli: “Da applaudire” ...

Alessia Marcuzzi nel mirino del web per i suoi outfit : "Sembri Jocker in Batman" : Alessia Marcuzzi è stata derisa per l"outfit sfoggiato durante l"ultima puntata de Le Iene, programma che conduce insieme a Nicola Savino. Il popolo del web sa essere impietoso soprattutto di fronte ai personaggi famosi, costantemente sotto la lente di ingrandimento. Questa volta è toccato ad Alessia Marcuzzi che, diciamoci la verità, ultimamente non gode dei favori del pubblico. O meglio: i suoi outfit.Stamani la bionda conduttrice ha postato ...

Isola dei famosi - Alessia Marcuzzi adesso spera : ascolti - il dato che cambia il quadro a Mediaset : Gli ascolti dell'Isola dei famosi lentamente sono cresciuti. Il reality ha superato in share la fiction Il nome della rosa ma il numero dei telespettatori resta inferiore. Nel dettaglio, ecco i dati. Il Nome della Rosa vince il prime time di ieri sera e chiude in leggera ripresa rispetto agli ascolt

Isola dei Famosi - Paolo Brosio distrutto in studio : 'A chi darò i miei soldi' - Alessia Marcuzzi a bocca aperta : La sensibilità di Paolo Brosio ancora una volta ha colpito tutti. Ieri 25 marzo il naufrago ha preso parte in studio alla puntata dell' Isola dei Famosi dopo essere stato eliminato dal reality show la ...

Isola dei Famosi - Paolo Brosio distrutto in studio : "A chi darò i miei soldi" - Alessia Marcuzzi a bocca aperta : La sensibilità di Paolo Brosio ancora una volta ha colpito tutti. Ieri 25 marzo il naufrago ha preso parte in studio alla puntata dell'Isola dei Famosi dopo essere stato eliminato dal reality show la settimana scorsa. Una volta in studio il giornalista è stato intervistato da Alessia Marcuzzi, la qu

Paolo Brosio commuove tutti a l’Isola dei famosi : il grande gesto di Alessia Marcuzzi : Isola dei famosi, Paolo Brosio in studio dopo l’eliminazione: la sua testimonianza spiazza il pubblico Paolo Brosio stasera ha davvero commosso tutti a l’Isola dei famosi. Il naufrago, rientrato in Italia dopo l’eliminazione della scorsa settimana, ha portato in studio una testimonianza diversa rispetto a quella di tutti gli altri concorrenti. Paolo, trovatosi faccia a […] L'articolo Paolo Brosio commuove tutti a ...

Alessia Marcuzzi - la regina dell'Isola : Per il 1° aprile è previsto il gran finale dell'Isola dei Famosi, che vede al timone l'ormai inossidabile Alessia Marcuzzi, che è riuscita a superare anche le tempeste di questa edizione (come le accuse di favorire Soleil Sorge). D'altra parte con un reality del genere, dove si è alla mercè della natura selvaggia e incontaminata (oltre ai colpi di scena regalati dai naufraghi), non potrebbe essere ...

Alessia Marcuzzi : figli - età e marito. Chi è all’Isola dei famosi : Alessia Marcuzzi: figli, età e marito. Chi è all’Isola dei famosi Chi è Alessia Marcuzzi e carriera Alessia Marcuzzi nasce a Roma l’ 11 novembre 1972. Dopo il diploma frequenta il corso di Dizione e Recitazione presso la scuola Mario Riva a Roma. Nel 1990 entra nel mondo dello spettacolo presentando trasmissione “Occhio al dettaglio“. Nel 1994 Alessia Marcuzzi lavora in Rai entrando nelle produzioni di “Tutti a casa” con Pippo Baudo e “Il ...

Eva Henger parole dure contro Alessia Marcuzzi : In un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo Tv”, Eva Henger dopo la polemica per il video di Fabrizio Corona a Riccardo Fogli, dice la sua e usa parole forti contro la Marcuzzi: “L’avevo detto io che Alessia Marcuzzi non è come sembra. È disposta a tutto per l’audience. Non ha guardato in faccia a nessuno pur di fare audience. E pensare che Fogli è un amico di famiglia: lo conosce benissimo visto che è stata fidanzata per tanti anni con ...

Eva Henger contro Alessia Marcuzzi è una donna fredda : Tra Eva Henger e Alessia Marcuzzi non c’è molto simpatia. In un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo Tv”, la Henger dopo la polemica per il video di Fabrizio Corona a Riccardo Fogli, dice: “L’avevo detto io che Alessia Marcuzzi non è come sembra. È disposta a tutto per l’audience. Non ha guardato in faccia a nessuno pur di fare audience. E pensare che Fogli è un amico di famiglia: lo conosce benissimo visto che è stata fidanzata per tanti ...

L’Isola dei Famosi stasera : Alessia Marcuzzi svela un’anticipazione : Alessia Marcuzzi svela anticipazioni de L’Isola dei Famosi di stasera Cosa accadrà questa sera durante la decima puntata de L’Isola dei Famosi? La carne al fuoco sembra essere davvero poca, non si segnalano chissà quali interessanti dinamiche tra i naufraghi. Si parlerà, probabilmente, di Brosio che è riuscito a pescare il suo primo pesce dopo ben 50 giorni di reality show, ma anche degli scontri che ha avuto negli ultimi giorni con ...

Alessia Marcuzzi - la bordata dell'ex isolana : "Non è come sembra - non guarda in faccia a nessuno" : Eva Henger torna a scagliarsi contro la conduttrice dell'Isola dei Famosi, che definisce "disposta a tutto" per l'audience

Eva Henger : “Alessia Marcuzzi? Fredda - disposta a tutto per il successo. Fogli con quel filmato poteva rischiare l’infarto” : “L’avevo detto che Alessia Marcuzzi non è come sembra, è disposta a tutto per l’audience. Non ha guardato in faccia a nessuno pur di fare ascolti. E pensare che Fogli è un amico di famiglia: lo conosce benissimo visto che è stata fidanzata per tanti anni con Francesco, il figlio di Roby Facchinetti. La Marcuzzi doveva rifiutarsi di trasmettere il video di Corona. Fogli si era già sentito male in settimana: con quell’attacco poteva rischiare ...

Eva Henger - pesante accusa per Alessia Marcuzzi : 'Fredda e disposta a tutto. Con Corona l'avevo detto io...' : Piovono ancora critiche durissime da parte di contro , rea di non aver fatto nulla sul caso Riccardo Fogli , ma di aver lasciato il concorrente nel tritacarne mediatico attivato da Fabrizio Corona . ...