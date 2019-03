Spaghetti cozze e peperoni

cosacucino.myblog

(Di mercoledì 27 marzo 2019)Ingredienti:400 g di500 g di1 peperone rosso 1 peperone giallo 200 g di pomodori maturi 1 cipolla 2 spicchi di aglio 4 cucchiai di olio extravergine di oliva 1 manciata di prezzemolo tritato 1 peperoncino piccante salePreparazione1) Tenete a bagno lein acqua fredda per circa 1/2 ora, spazzolatele, eliminate le barbe e sciacquatele accuratamente.2) Mettete lein un tegame con l’aglio, il prezzemolo e poca acqua, coprite e fate aprire i molluschi, poi sgusciateli e teneteli in caldo. Filtrate il liquido.3) Lavate i, metteteli sulla griglia del forno e cuoceteli per 20 minuti, quindi spellateli ed eliminate i semi e le coste interne bianche . Al termine, tagliateli a striscioline che dividerete poi a metà.4) Spellate i pomodori, strizzateli, eliminate i semi e tagliateli a dadini. Fate ...

