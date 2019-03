PIL | Di Maio | Lavoriamo a crescita all' altezza delle aspettative

Che tempo che fa - il divertente siparietto tra Luciana Littizzetto e Mara Maionchi : “La sintesi è necessaria e le parolacce aiutano. Siamo femmine turPILoquex” : Alla fine del consueto monologo di Luciana Littizzetto a Che tempo che Fa (Rai1) entra a sorpresa Mara Maionchi ed inizia un esilarante siparietto sulla capacità di sintesi del turpiloquio al grido “Siamo femmine turpiloquex”. L'articolo Che tempo che fa, il divertente siparietto tra Luciana Littizzetto e Mara Maionchi: “La sintesi è necessaria e le parolacce aiutano. Siamo femmine turpiloquex” proviene da Il Fatto Quotidiano.

PIL non cresce - Boccia "colpa del Governo"/ Ultime notizie - Renzi contro Di Maio-Salvini : "Paese bloccato" : Istat, zero crescita Pil: Boccia, Confindustria,, 'è colpa del Governo'. Conte, 'era previsto': Renzi contro Di Maio-Salvini, 'Paese bloccato'.

PIL - Boccia : "Per far ripartire il Paese serve un 'Piano shock'". E Di Maio è d'accordo : Per ridare slancio all'economia e per farla ripartire è convinto serva un "piano shock". Vincenzo Boccia l'ha definita, in un'intervista a Repubblica, la sua idea di soluzione per rimettere in piedi il Paese. Per prima cosa, aprendo i cantieri delle opere già finanziate, "il che non avrebbe alcun impatto sul deficit pubblico e creerebbe centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro", ha specificato il presidente di Confindustria. Boccia ha ...

Per comprare Alitalia Di Maio PILota il dissanguamento pubblico dell'Italia : Una visione che nega in radice il dinamismo dell'economia ma anche la possibilità di politiche attive del lavoro, concentrandosi sul posto di lavoro anziché sul lavoratore. Di Maio si è presentato ai ...

Salvini e la crisi di governo - retroscena : 'Stavolta va fino in fondo'. Lega CaterPILlar - Di Maio schiacciato : È tranquillo, Matteo Salvini , sul voto online dei grillini che lunedì potrebbe dare il via libera al processo al ministro degli Interni sul caso Diciotti . Molto meno sulla frenata del M5s sulle ...

Salvini e la crisi di governo - retroscena : "Stavolta va fino in fondo". Lega CaterPILlar - Di Maio schiacciato : È tranquillo, Matteo Salvini, sul voto online dei grillini che lunedì potrebbe dare il via libera al processo al ministro degli Interni sul caso Diciotti. Molto meno sulla frenata del M5s sulle autonomie differenziate per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Su questo tema, più che sugli altri, il g

Aperte candidature M5s per Europee : Di Maio sceglierà caPILista : Roma, 13 feb., askanews, - Si sono aperti alle 11 di oggi, sulla piattaforma Rousseau, i termini per presentare la propria candidatura con il Movimento Cinque Stelle alle elezioni Europee del 26 ...

Europee - al via le candidature M5S. Ma sarà Di Maio a scegliere i caPILista : «La politica dell'austerity ha fallito, generando un dissenso diffuso in ogni Paese dell'Unione. È per questo che il M5S può e deve ricoprire un ruolo chiave all'interno del prossimo Parlamento ...

Europee - al via candidature online M5s. Da laurea a inglese - arriva sistema meriti. Di Maio sceglie caPILista - rete li ratifica : Il Movimento 5 stelle ha aperto ufficialmente le candidature in rete per le europarlamentarie del M5s. Si potrà inoltrare la propria candidatura dalle 11 del 13 febbraio alle 12 del 25 febbraio. Quest’anno, per la prima volta, è stato poi istituito un “sistema meriti” che serve per rispondere ai tanti che da tempo chiedono maggiore selezione e scrematura sulle candidature. Il sistema studiato ha come obiettivo, si legge, ...

Europee - al via candidature online M5s. Da laurea a inglese - arriva sistema meriti. E Di Maio sceglierà i caPILista : Il Movimento 5 stelle ha aperto ufficialmente le candidature in rete per le europarlamentarie del M5s. Si potrà inoltrare la propria candidatura dalle 11 del 13 febbraio alle 12 del 25 febbraio. Quest’anno, per la prima volta, è stato poi istituito un “sistema meriti” che serve per rispondere ai tanti che da tempo chiedono maggiore selezione e scrematura sulle candidature. Il sistema studiato ha come obiettivo, si legge, ...

CaPILista scelti da Di Maio e "meritocrazia" su curriculum e lingue per le candidature : il regolamento M5S per le Europee : Sarà Luigi Di Maio a scegliere i Capilista M5S nelle circoscrizioni plurinominali per le Europee 2019, ma la decisione dovrà essere ratificata dagli iscritti pentastellati con un voto su Rousseau. Lo prevede il regolamento per le Europee del Movimento 5 Stelle.Nel documento si legge infatti: "Il Capo Politico, sentito il Garante, provvede alla scelta dei candidati capolista nelle singole circoscrizioni plurinominali rispettando il ...

Europee - Di Maio sceglie i caPILista : tensione M5S : di Ileana Sciarra Volti noti, veri e propri 'big' capilista del M5S alle prossime elezioni Europee. Per loro niente parlamentarie : Luigi Di Maio, capo politico del M5S, gli assegnerà direttamente un ...

PIL - Renzi a Di Maio : falso colpa sia nostra - i numeri lo dimostrano : "Durante il governo dei Mille Giorni sono state adottate incisive misure di politica economica" e "l'esecutivo di Paolo Gentiloni ha proseguito sulla linea tracciata in continuità. Così Matteo Renzi al Corriere della Sera risponde al vicepremier Luigi Di Maio secondo cui l'...

PIL - Renzi a Di Maio : falso colpa sia nostra - numeri lo dimostrano : Roma, 3 feb., askanews, - 'Durante il governo dei Mille Giorni sono state adottate incisive misure di politica economica' e 'l'esecutivo di Paolo Gentiloni ha proseguito sulla linea tracciata in continuità. I risultati ci sono stati, come appare chiaramente dai dati Istat'. Matteo Renzi in una lettera ...