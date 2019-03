Nazionale | Romagnoli esalta i compagni dopo la vittoria contro il Liechtenstein | “bravi

sportfair

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Alessionel post-partita di Italia-: le parole del difensore azzurrola belladella“Siamo stati bravi a non sottovalutare la partita, bravi a sbloccarla e a fare sempre di più. L’importante era rimanere concentrati durante tutto il match”. Queste le parole di Alessio, intervistatoil match tra Italia e(finito 6-0 a favore degli azzurri) valido per la qualificazione ad Euro 2020. “Cerco di dare il massimo poi le scelte le fa il mister. – ha aggiunto il difensore azzurro del Milan – Bonucci e Chiellini sono due grandissimi giocatori. Io mi devo fare sempre trovare pronto. L’importante sono i risultati di squadra, non questi numeri. Sono stato bravo finora”.L'articololail: ...

