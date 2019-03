Mentre Ero Via | i personaggi della fiction di Raiuno

Fiction Mentre Ero VIA : cast - trama - anticipazioni. Dal 28 marzo su Rai 1 : MENTRE ERO VIA Fiction, protagonista Vittoria Puccini. Quante puntate sono? Dopo il grande successo di Un’altra vita e Sorelle, con la Fiction MENTRE ero via la Rai è pronta al debutto del terzo capitolo della serie antologica che racconta la rinascita di donne. La serie è composta da sei puntate, di cui la prima andrà in onda giovedì 28 marzo 2019 in prima serata su Rai 1. Protagonista di questo nuovo ciclo è l’attrice Vittoria Puccini ...

Mentre Ero via : Giuseppe Zeno fa una confessione a cuore aperto : Giuseppe Zeno si racconta e svela: “Mentre ero via mi ha fatto tornare bambino” Andrà in onda domani sera su Rai1 la prima puntata della nuova fiction Mentre ero via, con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. E proprio quest’ultimo, in attesa del debutto della serie tv, si è raccontato a 360 gradi sulle pagine del nuovo numero di DiPiùTv, facendo una confessione sul suo passato. L’attore ha infatti rivelato che Mentre ero via ...

Mentre Ero via : ambientazione e trailer. Le curiosità sulla fiction : Mentre ero via: ambientazione e trailer. Le curiosità sulla fiction Mentre ero via, fiction targata Rai fiction ed Endemol con Vittoria Puccini, sarà trasmessa in 6 prime serate su Rai 1 a partire da giovedì 28 marzo e continua fino, salvo ulteriori modifiche, al 9 maggio 2019. Le riprese della nuova serie tv diretta da Michele Soavi, iniziarono il 28 maggio e finirono il 23 novembre 2018. Stando ai listini RAI, la messa in onda di Mentre ...

Anticipazioni prima puntata di 'Mentre Ero via' : Monica si sveglia dal coma : Approda finalmente sulla rete ammiraglia la tanto attesa serie televisiva con protagonisti Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, "Mentre ero via". La prima puntata della nuova fiction della rete ammiraglia, andrà in onda giovedì 28 marzo a partire dalle 21.25 su Rai 1 e comprenderà i primi due episodi della prima stagione (in totale sono dodici). Il risveglio "Mentre ero via", racconta la storia di una donna che si risveglia in ospedale dopo 4 mesi ...

Mentre Ero via : trama e anticipazioni prima puntata 28 marzo 2019 Rai 1 : Mentre ero via: trama e anticipazioni prima puntata 28 marzo 2019 Rai 1 Vittoria Puccini è Monica nella nuova fiction di Rai 1, Mentre ero via. La mini serie andrà in onda a partire da giovedì 28 marzo e vedrà, come protagonisti, tra gli altri, Giuseppe Zeno, Francesca Cavallin e Stefania Rocca. Monica si risveglia in un letto d’ospedale, convinta che si trovi lì per aver dato alla luce il suo secondogenito. Il bambino ha in ...

Mentre Ero via fiction : cast - numero puntate e anticipazioni : Mentre ero via: chi fa parte del cast della nuova fiction di Rai Uno Il primo canale Rai è pronto a presentare una nuova serie televisiva il giovedì sera. Dopo 10 puntate di Che Dio ci aiuti, da giovedì 28 marzo la prima serata vedrà protagonista Vittoria Puccini in Mentre ero via. L’attrice vestirà i […] L'articolo Mentre ero via fiction: cast, numero puntate e anticipazioni proviene da Gossip e Tv.

Mentre Ero via - alla ricerca della memoria con Vittoria Puccini : trama cast e anticipazioni : Il percorso di riappropriazione della memoria, degli affetti e della propria immagine, sia pubblica che interiore, di una donna a cui vengono attribuite numerose colpe, con cui dovrà scendere a patti. Questa la vicenda raccontata in Mentre ero via, la serie coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta e diretta da Michele Soavi, al via giovedì 28 marzo in prima serata su Rai1 per 6 puntate. Una ...

Note degli autori di "Mentre Ero via" : Come Emma e Chiara prima di lei, qui Monica deve fare i conti con la sua vita precedente, di cui non ricorda una sostanziosa parte, per potere ricostruire la sua storia, deve difendersi da un mondo ...

Giuseppe Zeno in Mentre Ero via è Stefano De Angelis : tutti i dettagli sul nuovo personaggio : Dopo il Paradiso delle Signore finalmente un gradito ritorno nel prime time di Rai1 con Giuseppe Zeno in Mentre Ero Via. Questo è il titolo della fiction con Vittoria Puccini che prenderà il via giovedì 28 marzo proprio sulla rete ammiraglia della tv pubblica portando misteri e intrecci amorosi in quello che può essere considerato il terzo capitolo della saga dedicata alla rinascita femminile. Giuseppe Zeno sarà al fianco di Vittoria Puccini ...

Mentre Ero via con Vittoria Puccini : trama completa prima puntata : Anticipazioni Mentre ero via, prima puntata: Vittoria Puccini è Monica Dopo la conclusione di Che Dio ci aiuti 5 sarà la fiction Mentre ero via a fare compagnia ai telespettatori di Raiuno per i prossimi sei giovedì. Mentre ero via è il terzo capitolo di serie tv che raccontano storie di rinascita di donne dopo Un’altra vita e Sorelle. E’ un mistery drama diretto da Michele Soavi e scritto da Ivan Cotroneo e Monica Rametta. ...

Mentre Ero Via cast : attori e personaggi della fiction su Rai 1 : Mentre ERO VIA cast. Da giovedì 28 marzo 2019 va in onda su Rai 1 la nuova fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. Scopri chi sono attori e i personaggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Mentre Ero Via cast: attori e personaggi della fiction su Rai 1 Vittoria Puccini è Monica GrossiGiuseppe Zeno è Stefano De AngelisFlavio Parenti è Riccardo GrossiFrancesca Cavallin è Barbara GrossiAntonia Fotaras è SaraRiccardo Antonaci è ...

Vittoria Puccini protagonista di Mentre Ero via - la prima puntata su Rai 1 il 28 marzo : Dopo 'Romanzo famigliare' del 2018, Vittoria Puccini ritorna in tv protagonista della serie 'Mentre ero via', la serie in dodici episodi che andranno in onda in sei serate a partire da giovedì 28 marzo 2019 alle 21:25 su Rai 1. La serie, prodotta da Endemol e Rai Fiction, è diretta da Michele Soavi. La trama ruota attorno al personaggio di Monica che, dopo un incidente stradale, si risveglia dopo alcuni mesi di coma e non ricorda nulla degli ...

Giuseppe Zeno : figlia e moglie. Chi è Stefano in Mentre Ero via : Giuseppe Zeno: figlia e moglie. Chi è Stefano in Mentre ero via Chi è Giuseppe Zeno Giuseppe Zeno, attore italiano apprezzato sia in televisione che al cinema, torna sugli schermi il 28 marzo, accompagnato da Vittoria Puccini, con la nuova serie Mentro ero via. Scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta con la regia di Michele Soavi, Mentre ero via fa parte di un ciclo di serie televisive incentrate sulla rinascita e la forza delle donne. ...

Mentre Ero via : trama - cast e quante puntate sono. Quando inizia la fiction : Mentre ero via: trama, cast e quante puntate sono. Quando inizia la fiction Anticipazioni e cast Mentre ero via Poco tempo ci separa dalla prima puntata di Mentre ero via. La nuova fiction diretta da Michele Soavi e scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta a breve andrà in onda su Rai 1 in prima serata. Dopo il successo di Sorelle ed Un’altra vita, la serie televisiva della rete ammiraglia torna a raccontare in sei puntate ...