Le indagini su Boeing proseguono

A che punto sono le indagini sui Boeing 737 MAX : Ci sono dubbi sul processo che portò alla certificazione negli Stati Uniti dei modelli caduti in Indonesia e in Etiopia, intanto ne restano a terra quasi 400

Scatole nere del Boeing 737 Max della Ethiopian Airlines inviate a Parigi per indagini : Le Scatole nere del volo della Ethiopian Airlines precipitato domenica scorsa ad Addis Abeba sono state inviate a Parigi per essere analizzate: lo ha reso noto oggi la stessa compagnia aerea, secondo quanto riportano i media internazionali.Ieri l'Etiopia aveva scelto di affidare alla Germania le Scatole nere del Boeing 737 Max della compagnia aerea etiope, ma l'ente federale tedesco per gli incidenti aerei aveva declinato la richiesta per ...