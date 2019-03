Grande festa a Milano per i 20 anni de Le Vibrazioni

Elezioni Basilicata - Bardi : “Chiamerò Berlusconi - Salvini e Meloni per Grande festa. Abbiamo scritto la storia” : “Chiamerò Berlusconi, Salvini e Meloni per fare una grande festa”. Sono le prime dichiarazioni da governatore di Vito Bardi, candidato della coalizione di centrodestra ed eletto con il 42% dei voti presidente della Regione Basilicata. “È finita una campagna elettorale che è stata un’esperienza fantastica in una regione bellissima”, ha aggiunto.”La Basilicata è pronta per il cambiamento. Oggi Abbiamo scritto la ...

Delegazione del Cosenza calcio all'Istituto comprensivo 'Zumbini'. Festa Grande per i ragazzi della scuola : 'Siamo qui a coniugare sport e bellezza- ha detto l'assessore Vizza- in una città che ha fatto della sostenibilità e della fruibilità degli impianti un suo modus vivendi. Il Cosenza calcio - ha ...

Festa in Grande stile per il compleanno di Leone Ferragnez. Quando è il momento della candelina lui reagisce così : Un tripudio di palloncini colorati, festoni e piccoli amici. La Festa per il primo compleanno di Leone, il figlio di papà Fedez e mamma Chiara Ferragni, è in grande stile. Quando è il momento di spegnere la candelina, piantata sulla torta azzurra con tanto di riproduzione del volto del piccolo in pasta di zucchero, qualcosa non va per il verso giusto. Leone rigurgita direttamente sul dolce e sembra dire: “invecchiare fa ...

Le Vibrazioni - 20 anni di carriera e una Grande festa ad Assago : Roma, 19 mar., askanews, - Martedì 26 marzo Le Vibrazioni si esibiranno per la prima volta sul palco del Mediolanum Forum di Assago, Milano, per celebrare 20 anni di carriera con una grande festa ...

19 marzo Festa del Papà : una favola inedita per padri-bambini. Perchè il regalo più Grande è restare con loro : Stamattina mia figlia mi ha consegnato il suo lavoretto fatto a scuola con scritto: "Amo il mio Papà perché dentro di lui c'è un bambino che è il mio migliore amico". Per questo ho deciso di ricambiare con un raccontino per adulti - bambini, di ogni età, ovunque essi si siano nascosti dentro di noi, l'ultima volta che è toccato a noi fare la conta...Continua a leggere

Aprilia : sabato 23 marzo la Grande festa al Mugello : sabato 23 marzo, nel primo weekend di primavera, Aprilia invita tutti gli appassionati a una festa straordinaria al Mugello, il circuito moto più affascinante al mondo, vero tempio del motociclismo mondiale. E’ il momento di far uscire dal garage l’amata due ruote e affrontare le colline toscane per vivere una giornata speciale, seguita dai canali […] L'articolo Aprilia: sabato 23 marzo la grande festa al Mugello sembra essere il primo su ...

Grande festa per il “Re Leone” : Batistuta compie 50 anni : Una Grande festa aperta a tutti, nel cuore di Firenze, domenica 31 marzo, per il 50esimo compleanno di Gabriel Omar Batistuta. Ospite d’onore sarà ovviamente l’ex calciatore viola, a cui il popolo fiorentino ed il primo cittadino Dario Nardella renderanno omaggio. Così il sindaco: “Un compleanno speciale per rendere un tributo pubblico e partecipato ad un uomo che rappresenta una delle pagine più importanti ed emozionanti ...

Milano. L’Atelier celebra i 25 anni con una Grande festa in musica : Dieci grandi protagonisti della scena jazzistica ed eurocolta (Alfonso Alberti, Clelia Cafiero, Paolo Tomelleri, Enrico Intra, Franco D’Andrea, Tullio De

Strade Bianche – Strepitosa vittoria di Alaphilippe : festa Grande a Siena per il francese della Quick Step : Alaphilippe re della Strade Bianche: vittoria alla prima partecipazione per il francese della Quick Step grande spettacolo oggi per gli appassionati di ciclismo. Si è infatti disputata l’edizione 2019 della Strade Bianche, che ha regalato emozioni pure, con tantissimi big a sfidarsi per le Strade di Siena. La 13ª edizione della corsa italiana ha visto trionfare uno strepitoso Alaphilippe, che ha gestito il vantaggio sui suoi rivali, ...

Rosa Perrotta compie 30 anni : festa di compleanno in Grande stile : Rosa Perrotta, 30 anni: festeggiamenti in grande stile gatspy insieme a Pietro Tartaglione Oggi torniamo a parlarvi di Rosa Perrotta e il suo amato Pietro Tartaglione. Questa volta, i due futuri genitori tornano al centro dell’attenzione per alcuni curiosi dettagli sul compleanno di lei. L’ex tronista di Uomini e Donne ha compiuto 30 anni e […] L'articolo Rosa Perrotta compie 30 anni: festa di compleanno in grande stile ...

Festa della Donna : su MTV Music celebriamo alla Grande il pop al femminile : L'8 e il 9 marzo The post Festa della Donna: su MTV Music celebriamo alla grande il pop al femminile appeared first on News Mtv Italia.

Ed Sheeran si è sposato con Cherry Seaborn - dopo il matrimonio segreto una Grande festa nel 2019 : Ed Sheeran si è sposato. Sua moglie è Cherry Seaborn. Lo annuncia il Sun, secondo il quale ha cerimonia si sarebbe svolta qualche giorno prima di Natale 2018, in una location intima. Nessun vip tra gli invitati. Gli amici stretti della coppia e i parenti sono stati gli unici a poter assistere al "sì" ufficiale di Ed Sheeran e Cherry Seaborn, per un totale di 40 persone presenti. Ed Sheeran si è sposato con Cherry Seaborn in una cerimonia ...