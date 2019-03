Control – Gameplay Trailer e Bonus Pre-Order

Parte oggi la campagna pre-order di Control - pubblicato un nuovo gameplay trailer : Ambientato in una realtà parallela, inspiegabile e mutevole, Control è un videogioco in terza persona di azione e avventura che unisce gli scontri a fuoco, che hanno reso celebri i precedenti titoli di Remedy, con la abilità paranormali.Un'agenzia segreta newyorkese è stata infiltrata da una terribile minaccia ultraterrena, i giocatori interpreteranno il ruolo di Jesse Faden (Courtney Hope), la nuova direttrice dell'agenzia, che dovrà cercare di ...

Il gameplay di Control sarà diverso rispetto ai precedenti giochi di Remedy : sarà un Metroid moderno : Remedy porta spesso un elemento distintivo nel gameplay dei suoi giochi, come combattere l'oscurità con la luce in Alan Wake, il time-warping nelle sparatorie in Quantum Break, o il rallentare i proiettili in Max Payne. Invece di fermare il tempo o i proiettili, il prossimo gioco di azione di Remedy Control vi consente di piegare il soprannaturale alla vostra volontà con diverse abilità.Avere una sfilza di poteri a disposizione può sembrare ...

Il gameplay di Control sarà diverso rispetto ai precedenti giochi di Remedy : Remedy porta spesso un elemento distintivo nel gameplay dei suoi giochi, come combattere l'oscurità con la luce in Alan Wake, il time-warping nelle sparatorie in Quantum Break, o il rallentare i proiettili in Max Payne. Invece di fermare il tempo o i proiettili, il prossimo gioco di azione di Remedy Control vi consente di piegare il soprannaturale alla vostra volontà con diverse abilità.Avere una sfilza di poteri a disposizione può sembrare ...

Scopriamo le abilità soprannaturali in Control con un nuovo video gameplay : Control, sparatutto in terza persona sviluppato da Remedy Entertainment, ci metterà nei panni di un personaggio capace di Controllare poteri soprannaturali, ma di che genere?Per scoprirlo, Game Informer è riuscito a intervistare il director del gioco, Mikael Kasurinen, durante una seduta di gioco proprio davanti a Control. Nel video riportato di seguito possiamo dunque avere un assaggio delle abilita che potremo Controllare, e in sottofondo ...