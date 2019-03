Camera boccia Commissione d’inchiesta

Brexit - lo speaker della Camera vieta il terzo voto sull’accordo bocciato. Ue pronta a valutare rinvio fino al 29 marzo : Lo speaker della Camera John Bercow ha deciso di vietare un terzo voto di ratifica sullo stesso accordo sulla Brexit già bocciato per due volte. Un portavoce di Theresa May ha detto che Bercow non “ci ha preavvertiti del suo statement”, aggiungendo di non volerlo commentare, ma che per ora la premier “non è in condizione” di proporre un nuovo voto essendo ancora in corso colloqui con i dissidenti. Il sollicitor general ...

Brexit - la Camera dei Comuni boccia la richiesta di un referendum bis. Attesa per il voto sul rinvio : ... ma al prezzo di un inevitabile "danneggiamento della fiducia dell'opinione pubblica nella politica e nella nostra democrazia". Il numero due del governo May, in risposta alla domanda di un deputato ...

Brexit - Camera dei Comuni vota sul rinvio Bocciato emendamento su 2° referendum : Brexit, altro giro, altra giostra. E’ iniziata la votazione sulla mozione presentata dal governo May per un rinvio dell’uscita del Regno Unito dall’Ue in attesa di trovare una maggioranza in grado di votare l’accordo raggiunto con Bruxelles. La Camera dei Comuni ha detto no alla possibilità di un secondo referendum, almeno per ora. Lo conferma la bocciatura di un emendamento trasversale presentato per collegare la ...

Brexit - la Camera dei Comuni boccia il no dealLa Commissione Ue : non basta - serve intesa : La Camera dei Comuni ha votato contro l'opzione di una Brexit 'senza accordo' dopo la bocciatura dell'accordo di divorzio raggiunto dalla premier con la Ue. Si fa spazio l'ipotesi di un rinvio dell'uscita dopo le elezioni europee.

Brexit - Camera boccia uscita senza accordo con Ue - : Il testo, promosso trasversalmente da deputati Tory moderati e laburisti per forzare la mano al governo, mira a potenziare il no a un taglio netto, escludendo che il Regno possa lasciare in qualunque ...

Brexit - il “giorno della verità” : Camera dei Comuni vota l’intesa May-Ue. Si va verso bocciatura. Katainen : “Allacciate cinture” : Il “giorno della verità”, lo definisce Theresa May a poche dal voto della Camera dei Comuni sull’accordo raggiunto con la Ue sulla Brexit. Ma la premier britannica – tra il parere dell’attorney general e le dichiarazioni di Labour, Tory e Dup – vede assottigliarsi le possibilità che “oggi venga attuata la volontà stabilita dal popolo” che votando a favore del referendum sull’addio ...

'Bocciate l'accordo e nessuno sa cosa succederà'. La May avverte la Camera. Rispunta l'ipotesi di rinvio della Brexit : Mentre l'approvazione dell'intesa darebbe, secondo la May, una spinta all'economia britannica. Non è infatti un mistero che la Brexit sia sempre più considerata un rischio, un motivo di vulnerabilità ...

Usa - la Camera boccia la dichiarazione di emergenza di Trump : La risoluzione per la revoca dello stato di emergenza nazionale alla frontiera dichiarato da Donald Trump per poter usare dei fondi del bilancio federale per costruire il muro ai confini con il Messico è stata approvata dalla Camera di Washington. Questo esito era abbastanza scontato, ma una sorpresa c'è stata comunque: a votare a favore della risoluzione e quindi contro Trump ci sono stati anche 13 repubblicani e così i sì sono stati 245 ...

