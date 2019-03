ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019) La polvere di minerale che si solleva dai parchi minerari dell’ex Ilva e svolazza in aria. È il contenuto delladeldi, ex M5s transitato nel gruppo Misto dopo la scelta del governo di lasciare aperta l’acciaieria affidandola ad ArcelorMittal. “Ecco cosa succede in Ilva il giorno dopo che la maggioranza (del consigliodi, ndr) ha bocciato la mozione presentata da me, sottoscritta e condivisa da altri 7 consiglieri nel consiglio monotematico su salute e ambiente”, scrive, ex operaio Ilva ora in cassa integrazione. “Così mentre il sindaco, gli assessori e i consiglieri aspettano ulteriori dati – aggiunge spiegando di aver ricevuto ilin maniera anonima – la popolazione del quartiere Tamburi e dell’intera città è costretta are veleno. Non ...

welikeduel : Il quartiere Tamburi di Taranto. RIVEDI il reportage di Diego Bianchi del 15 marzo 2019 #FridayforTaranto… - ilfattovideo : Taranto, la video-denuncia del consigliere comunale Massimo Battista: “Qui si respira veleno” e mostra la nube di p… - Cascavel47 : Taranto, la video-denuncia del consigliere comunale Massimo Battista: “Qui si respira veleno” e mostra la nube di p… -