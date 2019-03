Snowboard – Roland Fischnaller campione italiano dello slalom parallelo dopo 17 anni

Snowboard – Roland Fischnaller fuori ai quarti di Winterberg : l’azzurro chiude al 3° posto la Coppa del Mondo : Fischnaller, inforcata beffarda a Winterberg: fuori ai quarti, chiude al terzo posto la Coppa del Mondo. Ochner quinta nella generale Roland Fischnaller chiude al terzo posto la Coppa del Mondo di parallelo. Il veterano del gruppo azzurro, ancora in corsa per la sfera di cristallo fino all’ultima gara, avrebbe dovuto vincere a Winterberg e sperare nel 14° posto come massimo risultato per il russo Andrey Sobolev. Ebbene, dopo gli ...

Snowboard - PSL Winterberg 2019 : vincono Lukas Mathies e Patrizia Kummer - eliminati ai quarti Roland Fischnaller e Aaron March : Si è appena concluso il PSL di Winterberg (Germania), ultima gara individuale della stagione per la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Sulle nevi tedesche sono stati emessi i verdetti finali per questa annata, con l’assegnazione delle sfere di cristallo di specialità e generale. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dalla gara maschile, dove si impone l’austriaco Lukas Mathies, che vince la finale vista la squalifica del ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboard parallelo 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Roland Fischnaller superato da Andrey Sobolev

Snowboard - PGS Scuol 2019 : vincono Andrey Sobolev e Milena Bykova. Male gli azzurri - Roland Fischnaller perde la leadership della generale : Doppia vittoria per la Russia nel PGS di Scuol (Svizzera), valido per la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. In campo maschile vittoria di Andrey Sobolev, che supera in finale il connazionale Dmitry Loginov, squalificato, e balza al comando della classifica generale. Sul terzo gradino del podio sale invece lo svizzero Dario Caviezel, che batte per 14 centesimi il russo Dmitry Sarsembaev. Al femminile Milena Bykova, protagonista negli scorsi ...

Snowboard - Coppa del Mondo Scuol 2019 : ultimo PGS della stagione - Roland Fischnaller punta a rafforzare la leadership nella generale : Domani a Scuol (Svizzera) si svolgerà l’ultimo PGS della stagione, che sarà anche il penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo, prima della tappa conclusiva a Winterberg (Germania), dove si disputeranno invece le prove di PSL. Gare che avranno quindi un’importanza ancora maggiore, perché saranno decisive per decretare i vincitori delle varie classifiche. In questo senso nella squadra azzurra c’è grande attesa per Roland ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboard parallelo 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Roland Fischnaller balza al comando!

Snowboard - Coppa del Mondo Secret Garden 2019 : Daniele Bagozza trionfa nel PSL! Terzo posto per Roland Fischnaller : Daniele Bagozza trionfa nel PSL di Secret Garden (Cina) e a 23 anni conquista la prima vittoria in carriera nella Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Il giovane talento azzurro, dopo aver centrato lo scorso mese a Rogla il primo podio nel massimo circuito, con un secondo posto nel PGS, riesce ora a trovare la gara perfetta in slalom, sfruttando al meglio gli errori degli avversari per centrare questo grande risultato. Il cammino di Bagozza è ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboard parallelo 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Guida Andreas Prommegger - terzo Roland Fischnaller

Snowboard - sono 24 le medaglie iridate nella storia per l’Italia. Roland Fischnaller a quota 5 : Secondo quanto riportato sul sito FISI salgono a 24 le medaglie iridate dell’Italia nella storia dei Mondiali di Snowboard: per Roland Fischnaller quella odierna è la quinta in carriera. All’azzurro manca soltanto l’oro nello slalom gigante parallelo per poter affermare di aver vinto medaglie di tutti i metalli in entrambe le specialità dello Snowboard alpino. UOMINI 2019 Park City (Usa) PSL 1. LOGINOV Dmitry (RUS) 2. ...

Snowboard - Mondiali 2019 : la gioia di Roland Fischnaller. L’azzurro : “E’ un argento guadagnato - tornare qui dopo le Olimpiadi del 2002 è un’esperienza incredibile” : Eterno Roland Fischnaller: l’azzurro conquista l’argento nello slalom parallelo ai Mondiali di Snowboard alpino di Park City, negli States. Per lui si tratta, a 38 anni suonati, della quinta medaglia iridata. Fischnaller ha parlato a caldo al sito federale, esternando tutta la propria soddisfazione. Così FIschnaller: “Oggi ho disputato la gara più difficile della mia carriera, non ricordo uno slalom così lungo, su un tracciato ...

Snowboard : Roland Fischnaller strepitoso argento nel PSL. Nella sfida generazionale trionfa un mostruoso Loginov : Una vera e propria sfida generazionale. Venti anni di differenza: un italiano che ha fatto la storia nell’ultimo decennio di questo sport, un russo che è pronto a riscriverla, mettendo un primo grande tassello in questi Mondiali di Snowboard in quel di Park City. Dmitry Loginov è davvero stellare in terra statunitense: il Millenial fa due su due e, dopo aver trionfato ieri nel PGS si impone anche nel PSL, centrando una clamorosa doppietta. ...

Snowboard - Mondiali 2019 : Roland Fischnaller è il migliore nelle qualificazioni del PSL. Avanzano anche March - Bagozza e Ochner : Quattro azzurri su cinque superano le qualificazioni del PSL dei Mondiali di Snowboard a Park City (USA). Il grande protagonista è Roland Fischnaller che timbra il miglior tempo in 1:18.68. Il veterano azzurro ha dimostrato ancora una volta la sua classe, reagendo al meglio dopo la delusione di ieri nel gigante e facendo subito la differenza in slalom, con una prestazione che lo pone di diritto tra i favoriti per la gara. Alle sue spalle si ...