Riforma copyright | cosa prevede il testo sul diritto d' autore varato dal Parlamento

Dal Parlamento europeo via libera alla Riforma del copyright : Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha approvato la direttiva per la riforma del copyright nel mercato unico digitale

Copyright - sì Europarlamento a Riforma : 13.37 Il Parlamento europeo ha approvato le nuove regole sul diritto d'autore. Il via libera all'accordo sul rispetto del diritto d'autore in Rete è passato con 348sì, 274no, 36 astenuti. Le nuove norme sul Copyright mirano a garantire che diritti e obblighi del diritto d'autore si applichino anche al web. Si rafforza la possibilità per i titolari dei diritti di negoziare accordi migliori per l'utilizzo delle opere da parte dei giganti del ...

La Riforma del copyright che cambierà il Web per sempre : Dopo oltre due anni di negoziati segnati dalle polemiche per la necessità di garantire la libertà su internet e la giusta remunerazione ai titolari dei diritti autore, un lungo braccio di ferro tra opposte fazioni e una potente azione di lobbying di entrambi gli schieramenti, la direttiva europea sul copyright nel mercato unico digitale è stata approvata a Strasburgo nel voto definitivo della plenaria del Parlamento ...

Copyright - Parlamento Ue approva la Riforma. “Equo compenso a chi detiene diritto d’autore” : Il Parlamento europeo ha approvato le nuove regole sul diritto d’autore. Il via libera dall’aula di Strasburgo all’accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle nuove norme sul rispetto del diritto d’autore in Internet è passato con 348 sì, 274 no e 36 astenuti. Le nuove norme Ue sul Copyright, che includono salvaguardie alla libertà di espressione, consentiranno a creatori ed editori di notizie di negoziare con i giganti del web. Per la ...

Il Parlamento Ue approva la Riforma del copyright : La direttiva sul copyright ha superato anche l’ultimo scoglio. Gli eurodeputati hanno approvato in plenaria il testo già negoziato con Consiglio e Commissione, un insieme di norme che adegua il diritto d’autore al contesto online. 348 i voti a favore, 274 i contrari e 36 gli astenuti. Significativo, seppur ininfluente, anche il numero degli assenti...

