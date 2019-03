Quagliarella con Kean il vecchio e il giovane per l' Italia da goleada

ilgiornale

(Di martedì 26 marzo 2019) Dici Liechtenstein e pensi subito agli unici precedenti giocati nell'era Ventura. I due successi azzurri (4-0 a Vaduz nel novembre 2016, 5-0 a Udine nel giugno 2017) rappresentano gli ultimi risultati "rotondi" nella storia della nostra Nazionale che costarono caro al ct genovese, costretto a presentarsi - vanamente - a Madrid per vincere, visto che la Spagna aveva sommerso di gol gli uomini del principato.All'epoca non fu risolto il problema del gol - da allora 14 in 18 gare - e probabilmente sarà così anche stavolta. Dalla vittoria mondiale a Berlino, ormai lontana quasi 13 anni, in 159 incontri disputati tra amichevoli e qualificazioni mondiali ed europee, l'ha segnato tre gol solo 16 volte, quattro in altrettante occasioni e cinque con il già citato Liechtenstein e con le Far Oer nel 2010. Ma quel che conta, nella Nazionale di Mancini tutta giovani e allegria (l'età media ...

