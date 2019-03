Mick Schumacher debutta in F1 | guiderà Alfa Romeo e Ferrari in alcuni test

F1 - Mick Schumacher pronto per i test con la Ferrari in Bahrain : 'Non vedo l'ora' : Ora è ufficiale: il 2 aprile , due giorni dopo il GP in Bahrain, Mick Schumacher esordirà con la Ferrari sul circuito di Sakhir , nella giornata che aprirà i test. Schumi Jr, attualmente impegnato in ...

Mick Schumacher all’esordio con la Ferrari : guiderà la SF90 in Bahrain : Mick Schumacher farà il proprio debutto sulla Ferrari SF90 nel primo giorno dei test che seguiranno il Gran Premio del Bahrain, martedì 2 aprile. Il pilota tedesco della Ferrari Driver Academy (FDA), attualmente impegnato in Formula 2 con il team Prema, guiderà in entrambe le giornate, cominciando con la Ferrari e girando il mercoledì sulla […] L'articolo Mick Schumacher all’esordio con la Ferrari: guiderà la SF90 in Bahrain è stato ...

F1 - arriva anche l’annuncio della Ferrari : Mick Schumacher guiderà la SF90 nei test del Bahrain : Il pilota tedesco guiderà la Ferrari nel primo giorno di test in Bahrain, salendo 24 ore dopo a bordo dell’Alfa Romeo Racing Mick Schumacher guiderà la Ferrari nella prima giornata dei test in Bahrain, in programma il 2 e 3 aprile sul circuito di Sakhir, lo stesso dove domenica andrà in scena il secondo Gran Premio della stagione. Photo4/LaPresse Giunto in questa stagione nella Ferrari Driver Academy, il figlio del Kaiser avrà subito ...

Mick Schumacher sulla Ferrari F1 13 anni dopo papà Michael : Uno Schumacher di nuovo sulla Ferrari. A 13 anni dall'ultima volta, con il mitico Michael nel Gp di Brasile a Interlagos nel 2006, sarà il figlio Mick Schumacher a scendere in pista con la Rossa per i test della Formula Uno in Bahrain previsti per la prossima settimana. L'indiscrezione è di Motorspo

F1 - Mick Schumacher sarà al volante della Ferrari nei test in Bahrein della prossima settimana! : Signore e signori, il grande momento è arrivato, probabilmente in maniera più rapida del previsto. L’emozione, inevitabilmente, sarà immensa. Al volante di una Ferrari di Formula Uno, infatti, tornerà il cognome Schumacher. Non più quello di Michael, ma bensì di suo figlio Mick. Il giorno, segnatevelo sul calendario, sarà quello di martedì 2 aprile. Il giovane pilota, entrato da gennaio nella Ferrari Drivers Academy, infatti, secondo ...

