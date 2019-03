Juve | ecco cosa serve per il rinnovo di Kean

Infortunio Ronaldo - la Juventus trema. Ecco cosa si teme : Infortunio Ronaldo – In casa Juventus sono tutti in apprensione per quanto accaduto durante la sfida tra Portogallo e Serbia. Il campione lusitano è stato costretto ad abbandonare il campo, la situazione non è certamente delle migliori. Infortunio Ronaldo, CR7 sostituito al trentesimo del primo tempo Durante la sfida valida per la qualificazione a Euro […] More

Ndombelè-Juventus - il presidente svela tutto : ecco il nuovo retroscena : Ndombelè-Juventus – Tanguy Ndombele, centrocampista del Lione, è uno dei pezzi più pregiati del prossimo calciomercato estivo, alcune squadre italiane sono su di lui. Come è risaputo, ormai da settimane, l’intenzione bianconera è quella di rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Sono tanti i nomi che circolano, uno è quello di Tanguy Ndombele […] More

Ronaldo-Juventus - Allegri ha deciso : ecco quali gare salterà! : RONALDO JUVENTUS- Cristiano Ronaldo verrà gestito in maniera totale da Massimiliano Allegri da qui fino alla fine della stagione. Una gestione centellinata al massimo rendimento in vista del prossimo doppio impegno in Champions League contro l’Ajax. Ronaldo potrebbe giocare contro l’Empoli, ma riposare nel turno infrasettimanale contro il Cagliari, match in programma martedì 2 aprile. […] More

Pirlo senza giri di parole : “Attenta Juve - ecco cosa serve in Champions” : Andrea Pirlo, intervistato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla Juventus e sulle chance Champions dei bianconeri. Pensiero piuttosto semplice, ma di grande impatto. L’ex centrocampista di Milan e Juventus non usa giri di parole e svela le carte necessarie per riuscire a fare il […] More

Juve - senti la rivelazione su CR7 : “Ecco cosa combinava a 14 anni” : Veloso, centrocampista del Genoa, connazionale di Cristiano Ronaldo, intervistato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo aneddoto sul passato di CR7 ai tempi dello Sporting Lisbona. il riferimento del centrocampista rossoblù risale ai tempi delle giovanili, quando Ronaldo aveva già capito i suoi obiettivi e la sua voglia di […] More

Verso Ajax-Juventus - Allegri gestisce Ronaldo : ecco quale gare salterà : Ajax-Juventus – Fino alla gara con l’Udinese le aveva fatte tutte o quasi (saltò la gara con lo Young Boys per squalifica), ora per Cristiano Ronaldo le cose cambiano. Dopo aver assistito da panchina e tribuna alla gara con i friulani e Genoa, il portoghese sarà gestito in maniera diversa da Massimiliano Allegri. Leggi anche: Salah-Juventus, indiscrezione dall’Inghilterra: pronta l’offerta […] More

Infortunio Ramsey. Ecco la situazione relativa al “gallese della Juventus” : Infortunio RAMSEY – Il prossimo calciatore della Juventus, durante il ritiro con la nazionale del Galles, è incappato in un Infortunio che lo ha costretto a dare forfait. Infortunio Ramsey, questa la situazione Il centrocampista dell’Arsenal, Aaron Ramsey, che il prossimo anno vestirà la maglia della Juventus, ha lasciato il ritiro dei gallesi a causa […] More

Juventus Womens - record di spettatori : ecco il dato pazzesco dell’Allianz : Juventus Womens – Domenica 24 marzo all’ Allianz Stadium di Torino si sfideranno la Juventus Women e la Fiorentina Woman. Squadre che si trovano davanti a tutti in campionato con le bianconere in testa a quota 47 punti e le viola che inseguono ad una sola lunghezza di distanza. Svolta per il campionato femminile italiano, […] More

Dybala confessa : “Ecco come ho firmato il contratto con la Juventus” : Paulo Dybala, intervistato dalla piattaforma “Otro” del quale è testimonial, ha raccontato il suo punto di vista sul suo passato calcistico, dai suoi sogni nel cassetto. Le prime gare da professionista, poi la firma con la Juventus. Dybala racconta l’aneddoto della firma sul contratto con i bianconeri. Leggi anche: Mercato Juventus, pronte due cessioni a […] More

Juventus.com - UFFICIALE : ecco il comunicato su Khedira : Juventus.com- La Juventus, tramite il proprio sito internet, ha comunicato le condizioni fisiche di Khedira, il quale sarebbe ormai pronto a far ritorno in campo a pieno regime. Il giocatore ha superato gli accertamenti e sarà quindi pronto a far ritorno in campo in vista della seconda parte di stagione. Leggi anche: Chiesa Juventus, Pedullà […] More

Chiesa-Juventus - Pedullà conferma : “Ecco quanto costerà” : CHIESA JUVENTUS- La Juventus si prepara a tentare l’assalto reale e concreto su Federico Chiesa. L’attaccante della Fiorentina resta un chiaro obiettivo dei bianconeri, ma soprattutto di Paratici, il quale avrebbe individuato nell’attaccante viola il giusto rinforzo in vista della prossima stagione bianconera. Grinta, talento e margini di miglioramento notevoli. Chiesa rappresenta il giusto identikit […] More

Juventus tournèe Asia : ecco le amichevoli della prossima estate : Juventus TOURNè Asia- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Daily Mirror” , la Juventus potrebbe prender parte alla prossima tournèe estiva in Asia. Come confermato nelle ultime ore, i bianconeri potrebbero evitare la solita tournèe in America a causa delle problematiche giudiziarie di Cristiano Ronaldo sul “caso stupro”. La Juventus potrebbe prendere parte alla tournèe in […] More

Pistocchi : “La Juve eviterà la tournèe negli USA - ecco perchè” : Maurizio Pistocchi, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per sottolineare un importante retroscena riportato da “The New York Times“, il quale dichiara che la Juventus potrebbe evitare la prossima tournèe in America a causa delle accuse di stupro nei confronti di Cristiano Ronaldo. Leggi anche: Ronaldo, oggi il verdetto dell’UEFA: ecco cosa rischia […] More