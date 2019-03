Griezmann e il suo futuro | ' Io via dall' Atletico? Sono stufo di queste voci'

Griezmann e il suo super 11 : 'Compra' Pogba e Cristiano Ronaldo : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA - Neanche il club più ricco e potente del mondo può creare il proprio undici ideale. Non certo per motivi di soldi, questo è chiaro, ma magari per ostacoli di carattere affettivo o per un'accesa rivalità che non permetterebbe l'acquisto ...