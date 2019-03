È arrivato il momento di parlare di J C Chandor

Bernardini si scusa con Laura Pausini : "Ma è arrivato il momento di fare cose migliori nella tua carriera" : Ospite di Vieni da Me, il conduttore di Tv Talk ha parlato dello scontro avvenuto su Twitter la scorsa estate con la...

F1 - il momento del ‘battesimo’ è finalmente arrivato : Vettel svela il nome della sua Ferrari [VIDEO] : In occasione della cerimonia di presentazione del campionato avvenuta a Melbourne, Vettel ha svelato il nome della sua monoposto La Ferrari di Sebastian Vettel ha finalmente un nome, come rivelato dallo stesso tedesco nel corso della cerimonia di presentazione del campionato svoltasi oggi a Melbourne. Parlando con i giornalisti, il pilota della Ferrari ha reso noto che la sua SF90 si chiamerà Lina, un nome che inizialmente la stampa locale ...

Sci alpino – Werner Heel annuncia il ritiro a Kvitfjell : “è arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo” : Werner Heel saluta il Circo Bianco: le parole del 37enne della Val Passiria E’ arrivato il giorno dei saluti per una delle colonne portanti della velocità azzurra degli ultimi vent’anni. Werner Heel, il quasi 37enne della Val Passiria, ha annunciato il suo ritiro al termine della discesa di Kvitfjell, quella che gli ha regalato di più nelle 18 stagioni della sua carriera: 4 podi tra cui una vittoria, i primi due nelle ...

In The Walking Dead 9 è arrivato il momento di conoscere il passato di Daryl? : Chi ha seguito gli ultimi episodi di The Walking Dead 9 e, in particolare, lo strano avvicinamento tra Daryl e la figlia di Alpha, leader dei Sussurratori, sa bene che in un momento i due si sono sentiti quasi vicini per via del loro turbolento passato con i genitori. Tutto questo ha lanciato la possibilità che il passato di Daryl possa finalmente venire a galla travolgendo e sconvolgendo per la sua violenza e la sua durezza visto che mai come ...

Xylella - l'Europa avverte il governo : «Ora è arrivato il momento di agire» : La Xylella sta avanzando e l'Italia non può più restare ferma. Il messaggio arriva da Bruxelles, chiaro e forte. Ed è diretto al governo italiano. A lanciare l'allarme è il commissario alla Salute ...

Alfa Romeo Racing - Giovinazzi : 'E' arrivato il grande momento - non vedo l'ora di iniziare' : Ho sempre svolto il mio lavoro di tester dando il massimo e alla fine il lavoro è stato ripagato, è arrivato un sedile ufficiale, ma non è un traguardo, un inizio: ce ne sono solo 20 al mondo e ...

Caro Di Maio - è arrivato il momento di passare al contrattacco : Caro Luigi Di Maio, gli elettori hanno sempre ragione e se il M5s ha perso le elezioni in Abruzzo qualcosa ha sbagliato. Guai a minimizzare, a giocare coi numeri, a parlare di voto trascurabile e locale: ogni voto è politico, e perdere così tanti elettori è un segnale da tenere in forte considerazione. Ciò detto, occorre anche non perdere la testa nelle ore difficili. Il M5s, compatibilmente coi limiti di un governo di coalizione, si sta ...

Roma - Baldissoni : 'È arrivato il momento di costruire lo stadio' : Questa mattina nella sala Promocoteca del Campidoglio si è svolta la presentazione dello studio effettuato dal Politecnico di Torino sui flussi di traffico inerenti al progetto dello Stadio della Roma.

Festival di Sanremo 2019 - Claudio Baglioni fa il bis all’Ariston : il “dirottatore artistico” arrivato al momento giusto nel posto giusto : Lo chiamavano Agonia. Claudio Baglioni, 67 anni da Centocelle, padre contadino e carabiniere, madre casalinga, sta bello ritto in cima alla prua nazionalpopolare del Festival di Sanremo senza oscillare mai. Oh capitano, mio capitano. Da brutto anatroccolo esistenzialista a maturo figo con classe; da icona piccolo borghese disimpegnata anni Settanta (“mentre voi ascoltavate Baglioni noi ascoltavamo gli Inti-Illimani”) al duetto riparatore ...