Diretta GP Bahrain F1 2019 in tv o streaming e replica su Tv8

termometropolitico

(Di martedì 26 marzo 2019)GPF1in tv osu Tv8La seconda gara del Mondialesi svolgerà sul tracciato del, circuito permanente disegnato da Hermann Tilke. La gara si disputerà in notturna dopo il tramonto per cui l’ asfalto andrà a raffreddarsi durante il GP, aprendo nuovi scenari nell’ utilizzo dei tre tipi di gomme disponibili quest’anno. Sarà un GP molto importante soprattutto per la Ferrari che dovrà riscattarsi dalla brutta prestazione della scorsa gara nel circuito cittadino di Melbourne.Circuito Il tracciato misura 5.142m e, per quanto riguarda l’ aerodinamicità, verrà utilizzato un setup da medio alto carico. E’ un circuito caratterizzato da svariati allunghi seguiti da curve a gomito. Per esempio la curva 1, che si trova sul rettilineo principale, sarà uno dei punti di frenata più impegnativi dato che sul ...

SportDailyITA : Formula 1: il GP del Bahrain in Tv - infoitestero : F1 GP del Bahrain 2019: date, orari, dove vederlo in diretta tv e streaming - infoitsport : Orari TV Formula 1 GP Bahrain 2019 diretta Sky differita TV8 -