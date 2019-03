Derby | Sampdoria-Genoa si gioca domenica 14 alle 15

Sampdoria-Genoa : il Derby cambia data : Il derby della Lanterna non si giocherà lunedì 15 aprile. Ad annunciarlo è il Presidente della Liguria Giovanni Toti, dopo aver parlato con il Presidente della Lega di serie A Gaetano Micciché. Come ha spiegato lo stesso governatore non c’è ancora una data precisa ma: “La Lega si è presa l’impegno di cambiare la data, o sabato pomeriggio alle 18 o domenica”.L'articolo Sampdoria-Genoa: il derby cambia data sembra essere il ...

Sampdoria-Genoa - presa di posizione del governatore Toti : il Derby non si giocherà di lunedì : Sampdoria-Genoa non si giocherà di lunedì, la richiesta dei tifosi è stata dunque ascoltata, il derby della Lanterna sarà nel weekend Il derby della Lanterna, Sampdoria-Genoa, non si giocherà lunedì 15 aprile come da programma della Lega Serie A. A comunicarlo, secondo quanto riportato dall’Ansa, è stato il governatore della Liguria Giovanni Toti, il quale ha avuto un colloquio con il presidente della Lega A Miccichè al termine del ...

Anticipi e posticipi - il Derby di ritorno tra Genoa e Sampdoria si giocherà di lunedì : La Lega calcio ha ufficializzato date e orari e canali delle giornate dalla decima alla quattordicesima del girone di ritorno di Serie A. E la sorpresa riguarda la collocazione del derby della ...

Sampdoria - Manolo Gabbiadini pronto al Derby : 'quando rivedo il mio gol è una sensazione unica' : Sampdoria, Manolo Gabbiadini è tornato in doriano dopo la sua esperienza in Inghilterra tra alti e bassi: adesso testa solo a far bene in Serie A ' Io non sono cambiato nel tempo. Penso sempre di ...