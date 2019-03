26 03 2019 - TRIESTE IN DIRETTA - Udine 20

Basket - 21a giornata Serie A 2019 : Trieste domina contro Pesaro nell’anticipo : L’Alma Trieste ha dominato l’anticipo della 21a giornata della Serie A di Basket. Un successo agevole per i padroni di casa che hanno passeggiato contro la VL Pesaro, vincendo 105-68. Miglior marcatore per l’Alma è stato Juan Manuel Fernandez con 18 punti, mentre l’unico che si salva di Pesaro è James Blackmon con 21 punti. Dopo tre minuti il tabellone segna 2-0 per i padroni di casa e solo al quarto è Murray a segnare ...

Cake Star 2019 a Trieste/ Anticipazioni : Foto - in sfida le tre migliori pasticcerie : Cake Star 2019, Anticipazioni e diretta 8 marzo: in gara le pasticcerie di Trieste Pane Quotidiano, Zenzero e Cannella e Amelia Dolce q.b.

300 inventori al Trieste Mini Maker Faire 2019 : ... spettacoli, incontri con divulgatori e scienziati, laboratori didattici e creativi promossa per avvicinare studenti di ogni ordine e grado al lato creativo della scienza e della tecnologia. Il "...

Basket - 19a giornata Serie A 2019 : Milano asfalta Pesaro! Torino torna al successo contro Sassari - Varese espugna Trieste : Prosegue con le altre tre partire in programma questo pomeriggio la 19a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Tutto come da pronostico tra Milano e Pesaro, con la formazione di Pianigiani che ha riscattato la sconfitta a tavolino contro Pistoia ed è tornata al successo anche in campionato. Vittoria importantissima in chiave salvezza per Torino contro Sassari, mentre Varese ha lanciato un significativo segnale di risveglio espugnando il ...

Basket - Serie A 2019 - 18a giornata : Trieste espugna Brescia con un gran primo quarto - Cantù domina Cremona dall’inizio alla fine : Manca soltanto Pistoia-Milano, spostata al lunedì per le esigenze di Eurolega dell’Olimpia, al completamento di una diciottesima giornata di Serie A 2018-2019 che, nelle ultime due partite domenicali, fa registrare i successi di Trieste e Cantù. L’Alma si conferma squadra in grado di lottare per i playoff fino alla fine, mentre l’Acqua S.Bernardo accoglie con gioia il cambio di allenatore, aspettando l’evoluzione delle ...