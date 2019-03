UST | in calo reati nel 2018 | meno furti ma più truffe

Progetto MAGENTA - trasformare il calore in celle di combUSTibile low-cost e non inquinanti : Questa conoscenza si emanciperà dal Progetto, formando le basi dell'innovazione per la scienza e la tecnologia delle energie rinnovabili future ", ha spiegato il coordinatore Sawako Nakamae della ...

Progetto MAGENTA - trasformare il calore in celle di combUSTibile low-cost e non inquinanti : Questa conoscenza si emanciperà dal Progetto, formando le basi dell'innovazione per la scienza e la tecnologia delle energie rinnovabili future ", ha spiegato il coordinatore Sawako Nakamae della ...

Fare ginnastica in ufficio e bruciare calorie seduti : con la scrivania giUSTa è possibile! : Noi colletti bianchi in ufficio, seduti, ci passiamo la maggior parte del tempo. Ogni tot il nostro fit watch ci ricorda che dobbiamo alzarci e sgranchirci le ossa, Fare una passeggiata, spezzare la routine da scrivania. Salvo poi ignorare la notifica e sentirci in colpa. Da oggi però c'è qualcuno che ha pensato proprio a chi vorrebbe Fare fitness, ma non può perché costretto a una scrivania. Ed è partito da una semplice domanda: perché non Fare ...

"Con Italia fatta cosa giUSTa - spread in calo" : Trovando un accordo con il governo Italiano sulla manovra 2019, la Commissione Europea ha agito "nel modo giusto", evitando "un sacco di turbolenze e di sviluppi negativi". Lo sottolinea il ...

A gennaio - la produzione indUSTriale italiana è tornata a crescere dopo quattro mesi di calo : Nel gennaio 2019 la produzione industriale italiana è tornata a crescere, registrando l’1,7 per cento in più rispetto a dicembre. È la prima variazione positiva in quattro mesi in cui la produzione era calata in modo continuo. I settori industriale che

Delusione Germania : ordini all'indUSTria in forte calo a gennaio : Nuovi segnali di debolezza per l'economia tedesca. Nel mese di gennaio, gli ordini all'industria hanno segnato un calo mensile del 2,6% contro una crescita attesa dello 0,5%.

AUSTralia : banca centrale lascia tassi fermi all'1 - 5%. Timore per spese consumi causa calo prezzi immobiliare : La banca centrale Australiana RBA, Reserve Bank of Australia, ha annunciato di aver lasciato i tassi invariati all'1,5%. Nel comunicato, si legge che "il basso livello dei tassi sostiene l'economia" e che ci sono stati progressi sul fronte dell'occupazione, mentre l'inflazione - che rimane bassa e stabile - dovrebbe segnare una ripresa graduale. Lo scenario di base per l'inflazione è di ...

IndUSTria - produzione attesa in calo a febbraio : Il Centro Studi ConfIndustria , CSC, rileva un calo della produzione Industriale dello 0,5% in febbraio, dopo un rimbalzo dello 0,8% rilevato a gennaio, a seguito della forte caduta di fine 2018. La ...

Ex scalo merci a Ragusa : trovare una giUSTa destinazione : trovare una degna destinazione all'area dell'ex scalo merci di Ragusa. Non piace al consigliere Iurato l'idea di un terminal per gli autobus

UST : frontalieri in calo in Svizzera - in Ticino -5 - 3% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

IndUSTria - fatturato e ordini a picco : è il peggior calo dal 2009 : Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istat, a dicembre 2018 il fatturato dell'Industria è sceso del 3,5% rispetto al mese...

IndUSTria - brusco calo di ordini e fatturato a dicembre. Risale lo spread : brusco calo del fatturato e degli ordinativi dell’Industria, secondo i dati diffusi dall’Istat. A dicembre 2018 il fatturato diminuisce del 3,5% rispetto a novembre, subendo il ribasso più forte sul mercato estero. Su base annua il ribasso è del 7,3% (dato corretto per gli effetti di calendario). Si tratta della flessione tendenziale più accentuata...