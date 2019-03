Sindaco-eroe a San Cipirello | salva un uomo colpito da infarto

direttasicilia

(Di lunedì 25 marzo 2019) Tragedia scampata a San, dove ilVincenzo Geluso, nel corso di una partita di calcio giovanile, hato undapraticandogli un massaggio cardiaco. L’intervento immediato del primo cittadino ha evitato il peggio. Il malore è avvenuto durante la partita di terza categoria tra la Valle Jato Calcio e la …L'articoloa Sanundaproviene da Diretta Sicilia.

PecoraNera1 : #Palermo Sindaco 'eroe' salva la vita a un uomo in arresto cardiaco durante una partita di calcio #Formazione… - Purga89307134 : @rep_roma Debiti mostruosi.. AMA,ATAC in fallimento.. Tmb Salario,Roccacencia incendiati dolosamente.. cassonetti b… - ugozagarella : Sindaco 'eroe' salva la vita a un uomo in arresto cardiaco durante una partita di calcio | BlogSicilia - Quotidiano… -