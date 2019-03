Riforma del diritto d' autore | Wikipedia è stata oscurata

Wikipedia Italia oscurata contro la Riforma europea del copyright : Messaggio che appare se si cerca di raggiungere le pagine di Wikipedia in Italiano. (screenshot dal sito dell’enciclopedia libera it.Wikipedia.org) Nella giornata di oggi, 25 marzo 2019, dalle ore 8:00 per le successive 24 ore, le pagine in lingua Italiana di Wikipedia non saranno accessibili in segno di protesta sulla riforma europea del diritto d’autore. In vista della sessione di voto, durante l’assemblea plenaria che si terrà nella ...

Riforma del 118 : la voce del volontariato : Oggi, di fronte alle nuove sfide, rappresentate dall'evoluzione della scienza medica, ma anche dalla situazione contingente di carenza dei medici, noi ci siamo rimessi in gioco, per il bene delle ...

Ieri Wikipedia è stata oscurata per 24 ore in quattro paesi europei per protesta contro la Riforma del copyright : Giovedì 21 marzo Wikipedia è stata oscurata in Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Danimarca per protesta contro la riforma europea del copyright, che dovrebbe essere approvata definitivamente il prossimo 26 marzo dal Parlamento Europeo. Lo scorso 3 luglio, sempre per

La 'mafia" dei governanti europei : Reddit e Wikipedia contro la Riforma del copyright : Anche perché, specie qui in Italia, non c'è stata una partecipazione tale da smuovere i media al di là di qualche servizio sulla cronaca della riforma e non sulla sua analisi. Oppure, più ...

Nuovo blackout di Wikipedia contro la Riforma del copyright : Wikipedia in Germania è oscurata dal 21 marzo esattamente come lo è stata in Italia il 3 luglio. Il motivo è lo stesso: protestare contro la riforma europea del copyright che vedrà il suo atto finale martedì 26 marzo a Strasburgo, con il voto del Parlamento europeo in plenaria. Wikipedia Germania oscurata contro la riforma del copyright In Germania L’oscuramento di oggi anticipa la grande protesta organizzata per il 23 marzo in diverse città ...

Perrone : “La Riforma del copyright? Non è solo per il diritto d’autore - è una questione di democrazia” : «Dobbiamo essere ottimisti». Ma l’ottimismo potrebbe non bastare. Attorno alla riforma del copyright c’è un movimento di contro-riforma che continua a lavorare per affossare le modifiche trovate, non senza fatica, in sede inter-istituzionale. Carlo Perrone, presidente dell’associazione europea degli editori dei quotidiani (Enpa), non nasconde che l...

Moavero - possibile Riforma del Golden Power : In Ue si sta riflettendo su una estensione del "Golden Power" , cioè del potere dello Stato di opporsi o porre un veto su determinate operazioni di natura straordinaria che riguardino settori ...

Riforma Università - i ricercatori fuori dopo 5 anni se senza cattedra : i piani del M5S : ... attualmente schiavi di un precariato che sembra infinito , ad inserirsi prima nel mondo effettivo del lavoro eliminando tutta una serie di strumenti che favoriscono il permanere dei ricercatori in ...

Flat tax - Tria : 'Nessuna stima del Mef - Riforma mai ricevuta' : Il vice premier Matteo Salvini ha sottolineato, riferendosi alle stime attribuite al ministero dell'Economia, che per la Flat tax per le famiglie '50-60mld sono numeri strampalati, non siamo ...

Flat tax - perché la Riforma del fisco certifica la fine del contratto di governo : La Lega: "Costerà 12-15 miliardi, dal Ministero dell'Economia numeri strampalati". Ma il M5s "rompe" il contratto e riesuma...

Salvini : "Riforma del diritto di famiglia" : Roma, 17 mar., AdnKronos, - "Con i cinque stelle si va d'amore e d'accordo''. Lo diceMatteo Salvinia Domenica Live, su Canale 5. Ma la Tav è una delle questioni sulle quali le posizioni sono distanti. ...