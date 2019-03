Ferrari P80 C | l’esemplare unico più estremo di sempre – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2019) Un progetto “one-off” cosìa Maranello non l’avevano mai concepito: il riferimento è alla nuovaP80/C, esemplarecommissionato da un facoltoso cliente, che ha scelto pure il nome della livrea del mezzo, il “Rosso Vero”. Si tratta di un bolide interamente fatto di carbonio, che rielabora il concetto di unaSport Prototipi. La P80/C è stata disegnata dal Centro Stile, sotto la direzione di Flavio Manzoni, che ha amalgamato in uno splendido abito sartoriale tutte le esigenze tecniche e aerodinamiche di questa auto da corsa.L’ispirazione arriva da modelli come la 330 P3/P4 o la Dino 206 S del ’66, vetture che, come spiega il costruttore, “pur essendo state concepite come vetture da pista, hanno anche saputo influenzare successivamente tutta una linea di vetture stradali più eleganti”. Sviluppata a partire dal 2015, questa...

