Chirurgia | la Casa di Cura La Madonnina prima struttura privata lombarda a dotarsi di una

(Di lunedì 25 marzo 2019) Per lavolta in unaapproda un’apparecchiatura innovativa che permette ai chirurghi di “vedere l’invisibile”. LadiLa, afferente al Gruppo San Donato, ha infatti acquistato una colonna con la fluorescenza, destinata principalmente allalaparoscopica e basata sul principio della fluorescenza, che utilizza le proprietà di alcune molecole, cosiddette “fluorofori”, che diventano fluorescenti guidando il chirurgo durante gli interventi.I fluorofori, compatibili con l’organismo umano, se adeguatamente stimolati con una luce dotata di una lunghezza d’onda vicino agli infrarossi e usando telecamere a elevata tecnologia, permettono al chirurgo di visualizzare alcuni dettagli anatomici e funzionali, che altrimenti non sarebbero visibili con la luce bianca, e avere informazioni in più sulla vascolarizzazione degli organi e sulle ...

