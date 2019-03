Banda spray San Carlo | chieste condanne

Caos Piazza San Carlo Torino - rito abbreviato per la “ Banda dello spray” : processo il 25 marzo : Sono quattro i giovani accusati di aver scatenato a Torino il panico tra la folla, la sera del 3 giugno 2017, durante la proiezione della finale di Champions League in Piazza San Carlo . La richiesta del rito alternativo è stata formalizzata questa mattina. L'udienza è stata aggiornata al 25 marzo , quando prenderanno la parola i pubblici ministeri per la requisitoria.Continua a leggere

