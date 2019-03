Toni Capuozzo | Forse perché c' era Massimo D' Alema La vergogna di Baffino

liberoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2019) "Vent'anni fa, il 24 marzo 1999, cominciavano i bombardamenti su Belgrado. Ero lì"., in un post su facebook ricorda la guerra: "La prima notte, e tante notti. I missili sul grattacielo accanto al mio albergo, dove c'era la radio della figlia di Milosevic. Quello sull'ambasciata cinese.

