Pallavolo – Serie A1 Femminile | Bergamo non dà scampo a Scandicci | bene UYBA contro la

sportfair

(Di domenica 24 marzo 2019) Straordinaria prova della Zanetti che stende la Savino Delbatte la èpiù Pomì e aggancia Monza in classifica I due anticipi che aprivano la 25^ e penultima giornata di Regular Season della Samsung Volley Cup diA1, dovevano regalare sulla carta due match molto tirati e combattuti, sia per la posta in palio, con verdetti ancora da scrivere o da cercare di tenere ancora aperti fino all’ultima giornata, sia per le compagini impegnate. E così è stato, o almeno in parte.La Zanetti, nella sua ultima partita casalinga di regular season al PalaAgnelli, doveva vincere con una vittoria netta per mantenere le speranze di accedere ai playoff fino all’ultima giornata, o almeno fino a domenica, sperando che Cuneo non riesca a fare punti a Novara. Dalla parte opposta della rete, la Savino del, scendeva in campo alla ricerca di ...

VeroVolleyMonza : La #VeroVolleyMonza viene fermata da @trentinovolley 3-1 (25-17, 23-25, 25-20, 25-18) nell'ultima giornata della Re… - MimmoSiena1 : Pallavolo Serie B1 Donne;Ko Per La Libera Virtus Contro S.Elia per 3-1 Ma Per i Play-Off Tutto Aperto Di;Mimmo Siena - MimmoSiena1 : Pallavolo Serie B2 Donne;Beffa Amarissima Per La Pallavolo Cerignola Spreca 6 Palle-Match e’Recanati Vince 3-2 Di;M… -