Ius Soli, Matteo Salvini: “Non se ne parla, cittadinanza non è un biglietto per il Luna Park” (Di domenica 24 marzo 2019) Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna sullo ius Soli, spiegando che è un tema di cui non si parla: "La cittadinanza è una cosa seria e arriva alla fine di un percorso di integrazione, non è un biglietto per il Luna Park". E sul piccolo Ramy ammorbidisce i toni: "Spero di incontrarlo presto e ringraziarlo per il suo coraggio".



matteorenzi : La vicenda degli eroi dello scuolabus ha riportato nel dibattito lo #IusSoli. Qualcuno dice che il Pd non ebbe cora… - matteosalvinimi : ??Ius soli? Non se ne parla. L’Italia è già oggi il Paese che concede più cittadinanze ogni anno, non serve una nuov… - mattiafeltri : “Volete lo ius soli? Candidatevi” Magari, bastano dei dodicenni ad alzare il livello. #Salvini -