Watford | Deulofeu spinge per il Milan

Watford - Deulofeu strizza ancora l’occhio al Milan? : Al centro della trattativa tra Milan e Watford, Gerard Deulofeu si è detto onorato del forte interessa dei rossoneri.A volte ritornano. Gerard Deulofeu avrebbe, volentieri, indossato nuovamente la casacca del Milan. Leonardo, pur provando a rispettare i paletti del Fair Play Finanziario, ci ha provato in tutti i modi a convincere Pozzo a lasciar partire lo spagnolo. Il due di picche, però, è stato inevitabile viste le richieste del club ...

Calciomercato Milan - il Watford dice no alla cessione di Deulofeu : Calciomercato Milan – Grandi movimenti sia in entrata che in uscita per il club rossonero in questa sessione invernale di mercato. Infatti, se da una parte la squadra meneghina ha dovuto salutare Gonzalo Higuain, trasferitosi al Chelsea, dall’altra lo è riuscito a sostituirlo in maniera adeguata prendendo Krzysztof Piatek dal Genoa, mentre a centrocampo sono […] L'articolo Calciomercato Milan, il Watford dice no alla cessione ...

Milan - Deulofeu non arriva! No deciso del Watford : Sembrava fossero stati fatti passi avanti importanti per il ritorno di Gerard Deulofeu in rossonero. La trattativa, però, si è arenata.Il ritorno di Gerard Deulofeu al Milan si fa sempre più improbabile. I dialoghi tra la società di via Aldo Rossi e il Watford sono andati avanti fino all’ora di pranzo di oggi. La distanza tra proposta e richiesta, tuttavia, è tutt’altro che esigua. Maldini e Leonardo, infatti, hanno chiesto lo ...

Milan - niente Deulofeu : il Watford lo toglie dal mercato : niente ritorno al Milan per Gerard Deulofeu . Il Watford ha tolto dal mercato l'ala spagnola, su cui il club rossonero era in pressing da giorni. L'ex giocatore del Barcellona è considerato da ...

Calciomercato Milan – Salta la trattativa per Deulofeu : il Watford toglie lo spagnolo dal mercato : Salta la trattiva tra Milan e Watford per Gerard Deulofeu: le due società non sembrano riuscire a trovare una soluzione per la formula del ritorno dello spagnolo in Serie A Secondo quanto riporta ‘GianlucaDiMarzio.com’, la trattativa fra il Milan e il Watford sarebbe Saltata definitivamente, con il club inglese che avrebbe ritirato il giocatore dal mercato. Tutt’altro che incedibile, Deulofeu non tornerà in Italia a causa ...

Milan - Deulofeu ha l'ok di Gattuso : contatti fitti con il Watford : Il Milan vuole rinforzare le fasce con esterni rapidi per lanciare lo sprint a un piazzamento Champions e l'obiettivo numero uno è Gerard Deulofeu, che al Watford gioca con una regolarità che altrove ...

Mercato : il Milan rivuole Deulofeu - il Watford fa muro : Il Mercato di gennaio del Milan non si fermerà a Paquetà e Piatek, oltre alla cessione di Higuain,, Gattuso ha bisogno di un esterno offensivo e l'obiettivo più caldo è Gerard Deulofeu . Lo spagnolo ...

Milan - nel mirino Gerard Deulofeu : verso il ritorno - ma il Watford non accetta il prestito : Il Milan si muove ancora sul mercato: dopo l'addio ad Higuain e l'arrivo di Paquetà e Piatek, si parla di un sorprendente ritorno. Nel mirino infatti c'è Gerard Deulofeu, vecchia conoscenza rossonera (giocò col Milan lasciando un discreto ricordo nella seconda parte della stagione 2016-2017, quattro