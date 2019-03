Un virus che sembra infrangere tutte le regole

Sebastien Frey - il misterioso virus che gli ha cambiato la vita : "Ora lotto per tornare a camminare" : L'ex portiere Sebastien Frey è ricomparso sui social dopo un lungo periodo di assenza proprio nel giorno del suo compleanno per svelare l'angosciante motivo che lo aveva tenuto lontano dai fan. L'ex di Genoa e Fiorentina ha ormai lasciato il calcio giocato, ma è di nuovo impegnato con un avversario

"Il virus che stava per uccidermi". Sebastian Frey - dramma e rivelazione choc : "Buongiorno a tutti. Come avrete notato mi sono assentato dai social da un po'..." Inizia in questo modo il messaggio choc dell'ex portiere Sebastien Frey, che attraverso un post su Instagram rivela di aver rischiato di morire per un virus. "La fortuna vuole che ho superato questa prova. Ora ho iniz

Se Fabian Ruiz è in ospedale - il virus che ha colpito il Napoli non era una sciocchezza : Ha colpito, almeno noi del Napolista, la foto di Fabian Ruiz in un letto d’ospedale. Il calciatore ha dovuto abbandonare il ritiro della Nazionale spagnola, ritiro che aveva raggiunto nonostante fosse debilitato. I medici della Spagna lo hanno visitato e lui è addirittura rimasto ricoverato. Segno che il virus che ha colpito il Napoli, virus di cui ha parlato l’altra sera Ancelotti in conferenza stampa, non era una sciocchezza. Un ...

Alzheimer - fattore di rischio nel virus herpes simplex/ 'Perché è correlato al morbo' : Alzheimer, il virus herpes simplex è un fattore rischio: una ricerca italiana mostra la connessione tra le infezioni latenti e la malattia neurodegenerativa

Papilloma virus - pericoloso non solo per cervice uterina : attacca anche cavo orale - ano - esofago e laringe : Aumenta la consapevolezza sui rischi dell'HPV. L'88% dei genitori di figli adolescenti dichiara di averne sentito parlare. L'86% sa che l'infezione può portare allo sviluppo del cancro del collo dell'...

Antivirus preinstallato sulle smart TV Samsung - prevenire è meglio che curare : Nell’era delle smart TV, anche il televisore del soggiorno avrà bisogno dell’Antivirus. Il TV connesso a Internet è una comodità: i servizi in streaming abbondano, i prezzi sono accessibili, e soprattutto si possono far partire i programmi in qualsiasi momento. Il problema è che un dispositivo collegato a Internet è potenzialmente a rischio. Se nel TV sono memorizzati (per esempio) le credenziali di accesso a un servizio, un hacker ...

Aumentano i virus miner che sfruttano il tuo pc per minare criptovalute : Cybersecurity (Getty Images) Secondo una ricerca di Microsoft il phishing è diventato in assoluto il metodo di attacco preferito dai cyber criminali, mentre i ransomware calano di popolarità lasciando il posto ai miner di criptovalute. Gli analisti di Microsoft ha analizzato 6.500 miliardi di minacce transitate giornalmente nel cloud. E hanno rilevato che gli attacchi tramite ransomware hanno subito un calo di circa il 60% tra gennaio 2017 e ...

virus e resistenza agli antibiotici - il super-batterio che farà "450mila morti in Italia" : Un quadro allarmante, quello che emerge da Farmindustria: entro il 2050 in Italia sono stimati 450 mila morti a causa della resistenza agli antibiotici (Amr). Si tratta di un fenomeno globale ma per il nostro Paese, a causa soprattutto dell'uso eccessivo di antibiotici negli allevamenti animali, è u

virus negli smartphone che vi filmano a vostra insaputa e inviano tutto ai vostri contatti #fake : Questa è la nuova email che sta spaventando tantissimi utenti, soprattutto quelli che hanno qualcosa da nascondere a casa. La mail rigorosamente in inglese arriva dallo stesso indirizzo email su cui la ricevete. O almeno così sembra al primo sguardo. Chi scrive spiega che ha hackerato il vostro cellulare avendo ora accesso a tutti i vostri account, compresa la mail su cui e da cui vi sta scrivendo. Prosegue dicendo che proprio per questo è ora ...

L’ultimo saluto per Elia - l’11enne ucciso dal virus : “Giocherai in un prato nel cielo” : Una enorme folla ha riempito oggi la chiesa di San Pietro a Lavagno in provincia di Verona per i funerali del piccolo Elia Rizzotti, il bambino di 11 anni stroncato improvvisamente da un virus nella notte di lunedì scorso. Tra di loro gli amici di scuola e quelli della squadra di calcio dove lui militava che così hanno deciso di salutarlo: "continuerai a giocare a calcio su un prato meraviglioso che il Signore ha preparato per te"Continua a ...

Shoah - il monito di Mattarella : "Un virus che può tornare" : Una giornata dedicata a 'Le donne della Shoah' per ricordare l'Olocausto del popolo ebreo. È stato questo il tema della commemorazione celebrata al Quirinale , alla vigilia della Giornata della ...