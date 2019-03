huffingtonpost

(Di sabato 23 marzo 2019) "Ho iniziato ad andare in moto a 11 anni. Da piccola volevo fare la ballerina o l'avvocato, poi ho fatto la velina, una cosa che non c'entrava niente con nessuna delle due". Maddalena Corvaglia si racconta a I Lunatici di Radio Due. "Non so da dove nasca questa mia passione per le moto. Mia madre ancora si chiede dove abbia sbagliato, visto che ne ha paura. A 11 anni ho guidato il primo vespino, poi me l'hanno sequestrato, perché andavo su una ruota, senza casco, cose che non si dicono. E' inspiegabile, mi sento più sicura in moto che sui tacchi".Poi ricorda il suo esordio da velina: "Ho fatto l'esame di maturità, ho tolto i libri dallo zaino e sono andata a fare il provino perché non si trovava la velina bionda. Mia madre mi diceva che non mi avrebbero mai preso. E invece la mia vita è cambiata nel giro di pochi mesi". Nel racconto si sofferma sulla ...

HuffPostItalia : 'Iacchetti? Un capitolo bellissimo, gli voglio bene. Canalis? Camionista come me, le dico che è un boomerang' -