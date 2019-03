DIRETTA GOL Serie C Girone A | spiccano i derby Juventus U23-Pro Vercelli e Gozzano-Novara

Blastingnews

(Di sabato 23 marzo 2019) 12.30: Benvenuti amici di allagol testuale delle gare della trentaduesima giornata diA, la presentazione della trentaduesima giornata Mancano otto giornate al termine del campionato, anche se per alcune squadre qualcuna in più, considerato che non mancano le gare da recuperare tra ritardi nell'inizio del campionato e rinvii per avverse condizioni meteo: la trentaduesima giornata diA propone alcuni interessanti match da tenere in considerazione, sia in ottica promozione, che per le avvincenti lotte play-off/play-out. Questo pomeriggio, con fischio di inizio previsto per le ore 14.30, si segnalano ben trepiemontesi: infatti andranno di scena gli incontri Cuneo-Alessandria,U23-Pro. Mentre i bianconeri cercano il riscatto dopo la sconfitta di misura contro il Pontedera ...

