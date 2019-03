Brexit | centinaia di migliaia manifestano a Londra per chiedere lo stop all’uscita

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019) La coda del corteo all’arco di Wellington, il corpo che costeggia Hyde Park fino a Trafalgar Square e giù fino a Parliament Square, di fronte a Westminster. Sonodile persone scese in strada aperloallae invocare un secondo referendum. In strada sventolano bandiere dell’Unione europea, britanniche e scozzesi, fra cartelli e slogan come: “Revochiamo l’articolo 50”, “Vogliamo un altro Voto del Popolo”, “Amiamo l’Ue”, ma anche “Amo il socialismo, odio la”.La manifestazione arriva due giorni dopo la decisione dei leader europei di accordare al Regno Unito due opzioni per un rinvio dellaoltre la data prevista del 29 marzo, fissandola al 12 aprile, e in contemporanea al record di adesioni raggiunto dalla petizione sul sito del Parlamento, dove in oltre 4 milioni hanno ...

HuffPostItalia : Brexit, centinaia di migliaia di persone in marcia a Londra contro l'uscita dall'Ue - Gepe64 : RT @MPSkino: #facciamorete ? per sostenere le centinaia di migliaia di persone che oggi marceranno a Londra contro la #Brexit L'Europa no… - sdegnata : RT @HuffPostItalia: Brexit, centinaia di migliaia di persone in marcia a Londra contro l'uscita dall'Ue -