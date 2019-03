WWE – Seth Rollins e Becky Lynch sono fidanzati? Gli indizi fanno impazzire i fan

sportfair

(Di venerdì 22 marzo 2019) In WWE potrebbe esserci una nuova coppia:pizzicati insieme lontani da ring e backstage della compagnia. C’è del tenero frai i due? Sbocciano nuovi amori in WWE. Dopo la conferma della relazione fra Charlotte Flair e Andrade, nella compagnia di Stamford potrebbe presto formarsi un’altra coppia. I due vincitori delle rispettive Royal Rumble,potrebbero stare insieme. Ringsidenews riporta diversi avvistamenti dei due nel tempo libero, lontani da eventi e luoghi legati al mondo WWE.ha partecipato ad un live event di SmackDown a Peoria (la sua presenza non faceva parte dello show) nel quale era impegnata, mentre la rossa irlandese ha ricambiato il favore facendo visita anella sua caffetteria a Davenport. Per ora da entrambi non è arrivata alcuna conferma e, qualche tempo fa, aveva ammesso di non volere ...

oprofondo : @DottorStrowman lo rispetto, è la WWE che non lo rispetta rimane il fatto che Seth vincerà il titolo universale e Kofi quello WWE - mattia_s : RT @Zona_Wrestling: #WWE WWE: Becky Lynch e Seth Rollins paparazzati più volte insieme. C'è del tenero tra i due? - - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Becky Lynch e Seth Rollins paparazzati più volte insieme. C'è del tenero tra i due? -… -