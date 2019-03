Mattarella a Xi : «Dialogo sui diritti - Via della Seta strada a doppio senso» : Più cooperazione tra Italia e Cina, ma anche un auspicato confronto sui diritti umani. E scambi e investimenti che siano «a doppio senso, anche sulle idee». Nella prima giornata...

Via a Milanofil - fiera della filatelia e di altri collezionismi : Milano, askanews, - Non solo francobolli, ma anche monete antiche, fumetti, auto storiche, dischi in vinile, penne stilografiche e trenini elettrici. È la trentaduesima edizione di Milanofil, fiera in ...

La Basilicata sulla Via della Seta : Matteo Salvini per fare iul tris, Nicola Zingaretti per continuare a risalire la china, Luigi Di Maio per contenere i danni. Mentre a Roma arriva la Cina, la politica si trasferisce in Basilicata per l'ultimo giorno di campagna elettorale. L'ultima prima della grande corsa alle europee. Ultimi numeri da compulsare, ultime tendenze da confermare. Nella regione della grande battaglia sulle trivelle, è per il Movimento 5 stelle lo scotto che ...

Ciclismo - Elia ViViani a Sky : 'Milano-Sanremo obiettivo numero uno della mia stagione' : Alla vigilia della Milano-Sanremo Elia Viviani ha concesso una lunga intervista a Sky Sport, nella quale ha fissato gli obiettivi per la nuova stagione. Nel colloquio con la nostra Elisa Calcamuggi il campione italiano ha anche svelato quale sarà la strategia della Deceuninck-Quick ...

Conte : da Via della Seta benefici a Italia e Cina' : La tradizione dei legami tra Cina e Italia "è molto antica": la relazione è "già molto buona e la prospettiva di collaborazione avrà ulteriore spinta" con la nuova Via della Seta, afferma il premier ...

Cina : Cna Veneto - da anni portiamo artigiani sulla Via della Seta : Venezia, 22 mar. (AdnKronos) - “Riteniamo importante che lungo la Via della Seta ci siano reciprocità e investimenti sostenibili. Sappiamo di essere un asse strategico, ma dobbiamo ragionare su accordi commerciali e non accettare passivamente il progetto di espansione economica strategica della Cina

Xi Jinping incontra Mattarella al Quirinale : 'La Via della seta è una strada a doppio senso' : ... quindi in conclusione ha aggiunto: 'Guardando il mondo ci ritroviamo avanti un cambiamento epocale, la Cina e l'Italia sono due importanti forze nel mondo per salvaguardare la pace e promuovere lo ...

Cina : Mattarella Via della seta sia a doppio senso : "L'antica Via della seta fu uno strumento di conoscenza tra popoli e scoperte reciproche. La nuova Via della seta deve essere a doppio senso".

Mattarella incontra Xi Jinping : Via della Seta è a doppio senso : Roma, 22 mar., askanews, - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto il suo omologo cinese Xi Jinping al Quirinale. Un incontro caratterizzato da grande cordialità, con ripetuti ...

Toninelli - Italia-Cina accordo trasparente sulla Via della seta : Il memorandum tra Italia e Cina sulla Via della seta "e' una grande opportunità, fatta con intelligenza. Toninelli: grande vantaggio per l'Italia.

Cina : Marinese (Confindustria Venezia) - 'Via della Seta atto decisivo per l'Italia' : Venezia, 22 mar. (AdnKronos) - "La visita del Presidente Xi Jinping e la sottoscrizione del protocollo sulla Nuova via della Seta, un’intesa che anche già altri Paesi europei hanno firmato, sono atti decisivi per l’Italia. I patti commerciali con la Cina, insieme alla nostra straordinaria posizione

Cina - Xi Jinping in visita da Mattarella : bilaterale sulla Via della Seta al Quirinale : La bandiera cinese sul Colle ed una scorta "reale" del reggimento dei Corazzieri a cavallo hanno accolto Xi Jinping, il Presidente della Cina, e la consorte Peng Liyuan, attesi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la first daughter Laura. I due Capi di Stato si sono trattenuti in un faccia a faccia per venti minuti, mentre Laura Mattarella ha accompagnato la firs lady cinese in una visita al Palazzo del Quirinale. La bilaterale si ...

Tutte le strade portano a Roma - ma la Via della Seta dovrebbe passare da Bruxelles : della firma del Memorandum d'intesa con la Cina si parla insistentemente da giorni. Gli Stati Uniti hanno apertamente mostrato irritazione e preoccupazione per l'adesione alla Belt and Road Initiative. Saremmo, infatti il primo Paese importante (nel G7) a stringere un'alleanza economica con la Cina, che viene visto come un rivale sempre più pericoloso con il quale è in atto una vera e propria guerra economica.Analoghe ...

Via della Seta - la visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma : LIVE | : Tra accordi strategici e interessi commerciali, inizia una tre-giorni cruciale. Il presidente cinese incontra Mattarella, Casellati e Fico, poi cena al Colle e concerto di Bocelli. Il premier Conte: ...