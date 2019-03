Nel Pd lo scontro tra correnti è tutt' altro che terminato

agi

(Di venerdì 22 marzo 2019) L'elezione a segretario di Nicola Zingaretti ha sopito lotra le, ma il fuoco sembra covare ancora sotto la cenere. Lo si è visto non appena è sembrato che il neo segretario aprisse a una alleanza con i fuoriusciti dal Pd, da Roberto Speranza a Pierluigi Bersani, per le elezioni Europee. Una pioggia di dichiarazioni contrarie è arrivata dal Senato dove il gruppo Pd è saldamente in mano ai renziani. E questo nonostante lo stesso Zingaretti avesse precisato che "nessuno vuole rientrare" e che se di accordi si parla è solo a livello locale.Minniti torna sotto processo Matteo Renzi giura di non voler in alcun modo ricorrere al "fuoco amico" che, sottolinea, lo ha bersagliato dal momento in cui ha messo piede al Nazareno. Eppure nella Enews che settimanalmente diffonde ai suoi sostenitori non manca di sottolineare: "Io condivido totalmente ...

