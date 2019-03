Mattarella a Xi Jinping | rafforziamo cooperazione Italia-Cina

"I miei 9 minuti con Xi Jinping". Il leader cinese domani a Palermo - un omaggio a Mattarella : La Via della Seta, ma anche la via delle arance. È quella che porterà sabato pomeriggio il presidente cinese Xi Jinping a Palermo , dopo la prima tappa istituzionale a Roma. Lo aspettano al Palazzo dei Normanni, la sede del Parlamento più antico al mondo tra mosaici e cappella Palatina. Ma forse ci sarà una tappa anche al Teatro Massimo e sulla spiaggia di Mondello. "Questa visita segna la nuova collocazione ...

Xi Jinping incontra Mattarella : "Rivitalizziamo l'antica Via della Seta" : Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato stamattina al Quirinale il capo dello stato Sergio Mattarella. Dopo l'ingresso dal cortile d'onore del palazzo – tappeto rosso e picchetto per gli onori militari – i due hanno avuto un colloquio e sono intervenuti in conferenza stampa. "Sono molto feli