Marshall Wace va al ribasso su BPER

finanza.lastampa

(Di venerdì 22 marzo 2019), dalla data del 21 marzo, ha mantenuto lo short selling suallo 0,59%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte. Sul listino milanese, ...

Alessiotrappo : Nonostante il rialzo costruito da #Piazzaffari in questo inizio di anno, gli hedge fund @AQRCapital e Marshall Wace… - moneypuntoit : Come i fondi AQR e Marshall Wace pressano l'#Italia in Borsa: A dispetto della brillante performance messa a segno… -