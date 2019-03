F1 | Lewis Hamilton | “Nel 2007 e 2008 la gente avrebbe fatto qualunque cosa per impedire

F1 - Lewis Hamilton ha sofferto nel corso del GP di Australia per colpa di un problema al fondo della W10 : Il Gran Premio di Australia di Formula Uno, prima prova del Mondiale 2019, non è andato propriamente nel modo che Lewis Hamilton si aspettava. Il campione del mondo, infatti, ha accusato quasi mezzo minuto di ritardo dal suo compagno Valtteri Bottas, non risultando mai in grado di tenere il passo del finlandese. Un crollo di prestazioni che ha lasciato a bocca aperta l’inglese ma che, forse, ha trovato una spiegazione. Al termine della ...

F1 - Vettel e quella frecciata a Lewis Hamilton : il tedesco punge il rivale dopo il Gp d’Australia : Il pilota della Ferrari si è soffermato sulla gara di Hamilton, paventando la possibilità che si stesse annoiando a guidare Doppietta Mercedes in Australia, ma con un risultato sorprendente considerando la vittoria di Bottas davanti ad Hamilton. Il finlandese ha sorpreso il compagno al via, difendendo poi il primato fino alla bandiera a scacchi, senza dare mai la possibilità ai propri inseguitori di potersi ...

Lewis Hamilton - F1 GP Australia 2019 : “La gara migliore della mia carriera - macchina fantastica” : Lewis Hamilton deve accontentarsi della piazza d’onore nel primo GP del Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne (Australia), il campione del mondo in carica ha pagato una partenza non convincente ed ha subito il sorpasso e il ritmo del team-mate Valtteri Bottas, indiavolato quest’oggi sull’asfalto Australiano. Per Lewis, dunque, 20 punti importanti in ottica campionato ma chiaramente la ...

Il canguro è sempre Lewis Hamilton : male Leclerc su Ferrari : 84 pole conquistate in carriera da Lewis Hamilton. E’ sempre lui il canguro, il dominatore. In Australia è arrivato a

Gp Australia - qualifiche da incubo per le Ferrari : dominio di Lewis Hamilton e Mercedes : Certo, era possibile fare peggio. Ma l'inizio della stagione di Formula 1 per la Ferrari, senza troppi giri di parole, è pessimo. Ancora dietro alla Mercedes, qualifiche senza storia. In Australia la pole position è, come sempre o quasi, di Lewis Hamilton. Seconda piazza per Valtteri Bottas, in una

Lewis Hamilton - F1 GP Australia 2019 : “Ho centrato il giro perfetto al momento giusto - non pensavo di avere un vantaggio simile” : Lewis Hamilton centra la ottava pole position della sua carriera nel Gran Premio di Australia, prima prova del Mondiale F1 2019, la numero 84 della sua carriera e la sesta consecutiva all’Albert Park. Cifre che fanno spavento (a tutti gli avversari ovviamente) con una prestazione odierna che ha stupito anche il cinque volte campione del mondo. Nel corso delle interviste di rito al termine delle qualifiche, oggi condotte dall’ex ...

Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Australia di Formula 1 : Il campione del mondo in carica della Formula 1, l’inglese Lewis Hamilton, partirà in pole position nel Gran Premio d’Australia, la prima gara della stagione, in programma domenica mattina sul circuito dell’Albert Park di Melbourne. Nelle qualifiche di sabato Hamilton

F1 - GP Australia 2019 : risultato qualifiche. Lewis Hamilton e la Mercedes dominano - Ferrari lontanissima : Lewis Hamilton lascia tutti a bocca aperta e centra la pole position del Gran Premio di Australia, prima prova del Mondiale 2019 di Formula Uno. Il campione del mondo in carica ci ha abituato a queste imprese (dopotutto si parla della 84esima partenza al palo della sua carriera e la ottava a Melbourne, sempre davanti a tutti dal 2014 ad oggi) ma la sensazione di strapotere messa in mostra oggi dalla Mercedes è qualcosa che nessuno poteva ...

F1 - GP Australia 2019 : risultato FP3. Lewis Hamilton ancora il migliore - le due Ferrari di Vettel e di Leclerc inseguono : Lewis Hamilton fa tre su tre e conquista il miglior crono anche della terza sessione di prove libere sul tracciato di Melbourne (Australia), primo round del Mondiale 2019 di Formula Uno. Il campione del mondo in carica della Mercedes ha saputo replicare quanto fatto vedere nei primi due turni, facendo la differenza soprattutto nel primo e nel terzo settore della pista. Il crono di 1’22″292 ha permesso quindi all’alfiere del ...

F1 - Risultati e classifica FP3 GP Australia : Lewis Hamilton in vetta - Vettel 2° e Leclerc 3° : Lewis Hamilton è ancora il più veloce nelle prove libere 3 del GP d’Australia 2019, prima prova del Mondiale di F1. Il britannico ha fermato i cronometri sul tempo di 1’22″292 a precedere di 0″264 la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel e di 0″457 l’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc. Stupiscono le Haas in quarta e quinta posizione con il francese Romain Grosjean (+0″820) e con il danese Kevin ...

F1 - GP Australia 2019 : Lewis Hamilton favorito per la pole - la Ferrari dovrà svelarsi per contrastarlo : 84 pole in 100 gare e 52 partenze dalla piazzola numero uno firmate da Lewis Hamilton nell’era dei motori ibridi: sono solo alcuni dei numeri della Mercedes nel Mondiale di Formula Uno dal 2014 in avanti. Nel time-attack una supremazia netta, considerando che Lewis si è potuto fregiare del best time in più della metà dei weekend disputati. Hamilton che è a quota sette centri in qualifica in Australia, cinque consecutivi. Le possibilità per ...

F1 – La morte di Whiting fa riflettere Hamilton : il profondo messaggio di Lewis ai suoi fan [FOTO] : La profonda riflessione social di Lewis Hamilton dopo la scomparsa di Charlie Whiting La F1 si è svegliata ieri, alla vigilia del Gp d’Australia, con una notizia shock: il Circus ha detto addio a Charlie Whiting, morto a 66 anni, proprio mentre si trovava a Melbourne per il primo Gp della stagione 2019, a causa di un’embolia polmonare. photo4/Lapresse Una scomparsa che ha lasciato senza parole tutti gli uomini del paddock, tra ...

Lewis Hamilton F1 GP Australia 2019 : “Ho sensazioni positive - non è male come inizio” : Lewis Hamilton ha giganteggiato nelle prove libere del GP d’Australia, tappa d’apertura del Mondiale F1. Il Campione del Mondo ha firmato il miglior tempo in entrambe le sessioni e ha incominciato al meglio il lungo weekend a Melbourne, il britannico ha brillato sia sul passo gara che sul giro secco ed è riuscito a fare la differenza con grandissima personalità. Le Frecce d’Argento si sono dimostrate in grandissima forma e non ...

F1 - GP Australia 2019 : risultato FP2. Lewis Hamilton devastante - Ferrari molto lontana : Dopo una prima sessione di prove libere del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno che aveva messo in mostra grandissimo equilibrio, il secondo turno disputato nel pomeriggio di Melbourne ha leggermente ampliato i margini tra i primi della classe. O meglio, per essere più precisi, ha scavato un solco notevole tra le Mercedes ed il resto del mondo. Lewis Hamilton ha chiuso una seconda sessione di prove libere impressionante con il tempo di ...