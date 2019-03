Boeing:"spia" su 737 Max segnala avaria

:"" su 737MaxIl737Max sarà equipaggiato con un allarme luminoso che segnalerà i malfunzionamenti del sistema antistallo Mcas chiamato in causa nello schianto in Indonesia a ottobre in cui sono morte 189 persone. La luce di sicurezza diventerà standard ed è tra le modifiche che la compagnia presenterà alle autorità Usa e ai clienti nei prossimi giorni. Così una fonte della compagnia. Né l'aereo Lion Air in Indonesia, né quello di Ethiopian Airlines che si è schiantato in Etiopia, erano dotati dell'allarme luminoso.(Di venerdì 22 marzo 2019)

