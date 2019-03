Apple AirPods 2 | autonomia migliorata e ricarica wireless

Apple presenta le cuffie AirPods di seconda generazione - tanti miglioramenti ma il design è lo stesso : Le AirPods, le celebri cuffiette Apple senza fili, si rinnovano e rispetto al modello precedente introducono il chip Apple H1 che ne migliora le funzionalità, e la custodia a ricarica wireless. Esteticamente non si notano differenze ma, stando ai dati ufficiali, chi le indosserà noterà diversi benefici. A parte la custodia di ricarica, che ora è disponibile anche nella versione con alimentazione wireless, la differenza sta tutta nelle funzioni ...

i9 TWS - le cuffie clone delle Apple AirPods che costano solo 12 euro - : Sono certificate per essere resistenti al sudore, quindi perfette per lo sport, e includono anche il sistema di cancellazione del rumore CVC 6.0 per migliorare la resa audio. Se siete alla ricerca di ...

Copia Apple AirPods e MicroSD Kodak : offerte lampo eBay! : In cerca di qualche offerta speciale? Beh, chi conosce la piattaforma eBay sa bene che a volte si dimostra essere una tra le migliori per trovare di colpo – in offerta lampo – dispositivi a prezzi stracciati! leggi di più...

JBL Free - ecco l'alternativa low cost alle AirPods di Apple : Uno dei regali più ricercati di Natale 2018 sono state le AirPods di Apple. In un momento storico in cui l'audio sembra aver voltato le spalle al cavo scegliendo un futuro wireless, gli auricolari senza fili sembrano essere la soluzione perfetta per avere un comodo alleato nella vita di tutti i giorni: per chiamate, musica e fare richieste all'assistente digitale del tuo smartphone. L'azienda di Cupertino ha confezionato un ...

Come connettere AirPods ad Apple TV : Se volete godervi appieno ogni singola frase del vostro film preferito, allora sicuramente vi interesserà la nostra guida odierna in cui vi spieghiamo Come connettere AirPods ad Apple TV, il celebre media center realizzato dal leggi di più...

